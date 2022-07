La lucha libre internacional se vio sorprendida este viernes por el anuncio del retiro del expresidente y fundador de la World Wrestling Entretaiment (WWE), Vince McMahon.

A través de sus redes sociales, el también CEO de la WWE y líder del equipo creativo en televisión informó su adiós a los cuadriláteros, la televisión y cualquier actividad relacionada con el wrestling.

Sin dar más detalles sobre la fecha, Vince McMahon cumplirá 77 años el próximo 24 de agosto, momento en el que la WWE podría tener un antes y un después con el adiós de una de sus máximas figuras.

At 77, time for me to retire.

Thank you, WWE Universe.

Then. Now. Forever. Together. #WWE #thankful