La Selección Mexicana de futbol adaptado consiguió el tercer lugar en el IBSA Grand Prix Puebla 2022 luego de vencer a Costa Rica 4-3 en tanda de penales, tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

El cuadro azteca logró quedarse con la medalla de bronce de este torneo realizado en la ciudad de Puebla del 2 al 7 de agosto en la cancha de "La Madriguera", casa de Los Topos FC, equipo poblano de futbol para ciegos.

Los pupilos de Raul Ortíz lograron sobreponerse ante Costa Rica en un juego bastante disputado en el tiempo reglamentario donde ambas selecciones dejaron todo en la cancha.

En la primera parte, el tricolor se notó ligeramente superior y tras varios intentos, Francisco Rangel hizo vibrar el inmueble colocando el 1-0.

Para la segunda mitad, Costa Rica aprendió del primer juego en este torneo y demostró que sería mucho más competitivo.

En el último tramo de la segunda parte, el combinado centroamericano logró conseguir el empate 1-1 gracias al gol de Ángel Flores.

Tras quedar empatados en el tiempo reglamentario, el tercer lugar del IBSA Grand Prix Puebla 2022 se definió en tanda de penales.

En una serie que no fue apta para cardíacos, donde ambas selecciones tuvieron aciertos y errores, México fue superior en la muerte súbita y se quedó en el tercer lugar.

¡FINAL SCORE! 🥉🔥⚽️



Mexico wins the match for the 3rd place. 🇲🇽👏🏽⚽️🥉



Dramatic penalty shootout. 😱⚽️🔥#IBSA #Paralympics #Soccer ⚽️ pic.twitter.com/XFkxSOdf3b