Sergio "Checo" Pérez culminó la temporada 2022 de la Fórmula 1 con un último podio al terminar en tercer lugar en el Gran Premio Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos.

El piloto mexicano de la escudería Red Bull Racing luchaba por tener el subcampeonato de pilotos tras la coronavción de Max Verstappen hace unas semanas.

La carrera, realizada en el país de Qatar, donde hoy inició la Copa del Mundo, el piloto mexicano luchó codo a codo ante Charles Leclerc de Ferrari.

Tras 71 vueltas emocionantes y por una diferencia de 1.6 segundos, el monegasco quedó en segundo sitio, superando al piloto mexicano tanto en el GP de Abu Dhabi como en el campeonato de pilotos.

Sergio "Checo" Pérez se quedó con el tercer lugar entre los pilotos con 305 puntos, viviendo su temporada más exitosa en la Fórmula 1 tras conseguir 11 podios y dos grandes premios.

Esta es la primera vez que el automovilismo mexicano tiene a un conductor de Fórmula entre los primeros tres lugares en el campeonato de pilotos.

