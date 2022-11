La Copa del Mundo Qatar 2022, considerada como una sede "hostil" y controvertida ha iniciado con un resultado esperado, pues Ecuador venció 2-0 al anfitrión con una gran superioridad.

Con doblete de Enner Valencia, la selección ecuatoriana aprovechó su poderío físico y dominó el encuentro sobre una selección qatarí que mostró muy poco en comparación a lo mostrado en la Copa América 2019 y la Copa Oro 2021.

Qatar are the first hosts in the history of the World Cup to lose the opening match ❌ pic.twitter.com/meWCDXUOjB