La Selección de Inglaterra tuvo un espectacular debut en la Copa del Mundo Qatar 2022 luego de golear 6-2 a la República de Irán en el primer encuentro del Grupo B.

Desde el Estadio Internacional Jalifa, en Doha, el cuadro de los "Tres Leones", llegó a tierras mundialistas para cambiar el chip y mostrarse como un candidato natural a buscar la Copa del Mundo.

Los pupilos de Gareth Southgate venían de seis juegos consecutivos sin ganar, por lo que tenían un rival que podría causarles algún susto.

Antes de iniciar el juego, en la ceremonia de los himnos comenzaron los cinco minutos más políticos de Qatar 2022, pues los jugadores de Irán no entonaron su himno como protesta al régimen islámico extremista que viven actualmente donde se ejerce violencia hacia las mujeres.

Por su parte, los jugadores de Inglaterra cumplieron su postura y se arrodillaron previo al arranque del juego como protesta por la falta de garantía en los derechos humanos y las víctimas fatales durante la construcción de los estadios en la sede mundialista.

El juego comenzó como se pronosticaba, con un cuadro inglés ofensivo y peligroso, pero topándose con una defensa asiática rígida y compacta al mando de Carlos Queiroz.

Todo cambió para los visitantes cuando al minuto 8', dos jugadores de Irán chocaron de frente, siendo el portero Beiranvand, quien se llevó la peor parte al sangrar en la nariz.

Tras varios minutos, el guardameta tuvo que salir de cambio por la fuerte contusión que sufrió, esta situación terminó por mermar a los asiáticos.

La primera media hora fue bastante disputada, lo cual sí estaba pronosticado al tratarse de un abuena ofensiva contra una buena defensiva.

El marcador se abrió al minuto 37', cuando el talentoso juvenil, Jude Bellingham remató de cabeza y consiguió el 1-0 para Inglaterra.

Minutos más tarde, Inglaterra sacó todo su poderío ofensivo y al 42' consiguió el 2-0 gracias a un poderoso zapatazo de Bukayo Saka, quien venció al portero rival.

Al minuto 45', los ingleses consiguieron el 3-0 gracias a un balón al área que fue rematado por Rahem Sterling. Tras 14 minutos de compensación (tiempo agregado por la lesión del arquero iraní), el medio tiempo nos marcaba 3-0.

En el complemento, Inglaterra siguió dominando y los asiáticos optaron por evitar una goleada de escándalo no sin antes hacer algunas jugadas ofensivas poco peligrosas.

Al minuto 62', Inglaterra consiguió el 4-0 con Bukayo Saka, quien hizo una jugada individual y marcó su doblete en tierras mundialistas.

Dos minutos más tarde, Irán se metió al partido marcando el 4-1 gracias a su goleador Taremi, quien aprovechó el espacio en el área y reventó las redes inglesas.

Tras varios minutos competitivos, al 72' Inglaterra marcaba el 5-1 a través de los botines de Marcus Rashford, quien acababa de entrar a la cancha.

Ya con la goleada en contra, Irán comenzó a bajar los brazos en los últimos minutos, lo cual fue aprovechado por Inglaterra para poner el 6-1, al minuto 89' con Jack Grealish.

Irán quiso seguir acortando distancias y ya en el prolongado tiempo de compensación (10 minutos), encontró un penal a favor que fue marcado por Taremi, dejando el 6-2 definitivo.

Este 6-2 en Qatar 2022 ya es uno de los partidos con más goles en la historia de los mundiales y la segunda mayor goleada de Inglaterra en una Copa del Mundo.

