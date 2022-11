La Copa del Mundo Qatar 2022 sigue regalando historias, sin embargo, en esta ocasión es una racha nada agradable.

Qatar, anfitrión del Mundial 2022 se quedó con la marca como el peor anfitrión en la historia de la máxima competición del futbol en sus casi 100 años de historia.

La selección de Medio Oriente hizo historia, negativamente hablando al ser el primer anfitrión en perder su juego inaugural y además, aumentó su racha poco grata al ser el único anfitrión en perder sus tres partidos, quedarse sin puntos y marcar un gol.

A lo largo de las ediciones de la Copa del Mundo, las selecciones anfitrionas llegaban al menos a la fase de eliminación directa hasta Sudáfrica 2010, cuando se convirtió en la primera en quedarse en fase de grupos.

