El astro argentino, Lionel Messi se quedó con el premio The Best 2022 como mejor jugador del año gracias a sus logros con La Albiceleste en la pasada Copa del Mundo Qatar 2022.

El delantero del Paris Saint Germain (PSG) se quedó con este premio, el tercero en la era FIFA superando a los artilleros franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema.

#TheBest FIFA Men's Player Award 2022 goes to Lionel Messi!

Como era de esperarse, en la entrega de los reconocimientos hechos por la FIFA, Argentina se robó los reflectores quedándose con casi todos los premios como "Mejor jugador", "Mejor director técnico" y hasta "Mejor Afición".

Los Premios FIFA The Best 2022, realizados en París, Francia, tuvieron de todo: desde la emotiva presentación recordando a Edson Arantes Do Nascimento "Pelé", fallecido a finales del año pasado, hasta la presentación de los XI Ideales en la rama varonil y femenil.

Por su parte, en la rama femenil, la jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas ganó el premio The Best a como mejor futbolista femenil del año y se quedó con un "doblete", pues hace unos meses consiguió el Balón de Oro 2022.

En el caso de los banquillos, Lionel Scaloni, timonel que llevó a la gloria a Argentina al ganar el Mundial tras 36 años de sequía, fue elegido como el mejor entrenador del año superando a Carlo Ancelotti (Real Madrid) y Pep Guardiola (Manchester City).

En el caso de la portería, con todo y las polémicas, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se quedó con el galardón a mejor portero del año superando a Thibaut Courtois (Real Madrid) y Yassine Bono (Sevilla).

La mayor de las sorpresas ocurrió en el premio Puskás, el cual reconoce al mejor gol del año, pues por primera vez en la historia, la FIFA reconoció a un jugador amputado: el polaco Marcin Oleksy, quien marcó un gol de tijera en el juego entre el Warta Poznań y el Stal Rzeszów, el pasado 6 de noviembre.

Todos los ganadores premios The Best 2023