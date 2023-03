Tras la pesadilla del papelón en Qatar 2022, siendo la peor participación de la Selección Mexicana en un Mundial desde Argentina 1978, este 2 de marzo de 2023 inició oficialmente la Era Cocca en el banquillo tricolor con la revelación de su primera convocatoria.

Desde las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) el técnico argentino, Diego Cocca dio a conocer a sus primeros elegidos para debutar a finales de marzo con los dos partidos de la Concacaf Nations League.

La lista, conformada de 34 jugadores, combina experiencia y juventud, dejando un debate sobre el llamado de algunos futbolistas y con algunas novedades como la salida de Andrés Guardado y Alfredo Talavera, además de no llamar a Rogelio Funes Mori y Héctor Herrera.

Diego Cocca aseguró que el motivo para llamar a tantos jugadores es pensado para dar rotación al Tricolor, tomando en cuenta que hay algunos futbolistas que participan en el futbol europeo y los viajes pueden implicar en un desgaste considerable.

"Es un lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores y como no me conocen, tener tiempo para convivir y que me conozcan".

Antes de dar su primera lista como director técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca abundó en que no hay puertas cerradas para ningún jugador; esto, por el caso de Javier "Chicharito" Hernández, quien fue vetado del combinado nacional por el entonces técnico Gerardo Martino a causa de una indisciplina.

Primera convocatoria de la Selección Mexicana en 2023

Porteros

Guillermo Ochoa (Salernitana / Italia)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Antonio Rodríguez (Xolos de Tijuana)

Defensas

Israel Reyes (América)

Néstor Araujo (América)

Héctor Moreno (Monterrey)

Jesús Gallardo (Monterrey)

Gilberto Sepúlveda (Chivas)

Jesús Angulo (Tigres)

Kevin Álvarez (Pachuca)

Julián Araujo (FC Barcelona / España)

Jorge Sánchez (AFC Ajax / Países Bajos)

César Montes (Espanyol / España)

Johan Vásquez (Cremonese / Italia)

Gerardo Arteaga (Genk / Bélgica)

Mediocampistas

Luis Romo (Monterrey)

Alfonso González (Monterrey)

Roberto Alvarado (Chivas)

Fernando Beltrán (Chivas)

Carlos "Charly" Rodríguez (Cruz Azul)

Uriel Antuna (Cruz Azul)

Marcel Ruíz (Toluca)

Erik Sánchez (Pachuca)

Luis Chávez (Pachuca)

Diego Lainez (Tigres UANL)

Sebastián Córdova (Tigres UANL)

Edson Álvarez (AFC Ajax / Países Bajos)

Erick Gutiérrez (PSV / Países Bajos)

Delanteros

Hirving "Chucky" Lozano (Napoli / Italia)

Orbelín Pineda (AEK Atenas / Grecia)

Henry Martín (América)

Roberto De La Rosa (Pachuca)

Rául Jiménez (Wolverhampton / Inglaterra)

Santiago Giménez (Feyenoord / Países Bajos)

Diego Cocca arrancará su proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026 con los dos primeros juegos de la Concacaf Nations League, el 23 y 26 de marzo, enfrentando a Surinam y Jamaica, respectivamente.