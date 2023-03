La lucha libre en México vive un capítulo muy especial, pues uno de sus referentes en los últimos años, Rey Mysterio, será parte del Hall of Fame (Salón de la Fama) de la World Wrestling Entretaiment (WWE).

La ceremonia de inducción 2023 de la WWE se realizará el próximo 30 de marzo en Los Ángeles, un día antes del WrestleMania 39.

BREAKING NEWS: @reymysterio is the 1st inductee for the 2023 #WWEHOF! pic.twitter.com/hvT9xARFa4