Pésimas noticias para el LA Galaxy, pues el delantero mexicano, Javier "Chicharito" Hernández, se pierde el resto de la Temporada 2023 de la Major League Soccer (MLS) tras sufrir una rotura del ligamento cruzado en la rodilla derecha.

Durante de que el delantero mexicano saliera lesionado del encuentro entre Los Angeles Galaxy y Real Salt Lake, correspondiente a la U.S. Open Cup que fue disputado el pasado 7 de junio.

The #LAGalaxy announced today that forward @CH14_ sustained a torn anterior cruciate ligament (ACL) in his right knee.



Wishing our captain a speedy recovery. 🙏



