El pitcher mexicano Fernando Valenzuela fue homenajeado este fin de semana como la leyenda viviente que es para Los Dodgers de Los Ángeles, quienes retiraron su famoso "número 34".

Tras 42 años de vivir la fiebre de la "Fernandomanía", en México y Estados Unidos por el gran desempeño del pelotero oriundo de Sonora, "El Toro de Etchohuaquila" volvió a ser aplaudido por la afición angelina para ser integrado a la lista de los inmortales.

A perfect way to end the night.



Day 1 of Fernandomania Weekend presented by @Yaamava is in the books! pic.twitter.com/Mri0OrMBaR