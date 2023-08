Gloria eterna para el deporte en España, pues este domingo la Furia Roja conquistó su primera Copa del Mundo Femenil tras vencer 1-0 a Inglaterra con solitario gol de Olga Carmona.

En el juego 64 de la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023, inglesas e ibéricas llegaban a este juego buscando hacer historia, pues ninguna había conquistado este torneo previamente, por lo que se esperaba un juego apasionante y reñido.

Por 90 minutos, ambas selecciones se dejaron todo en la cancha, como se hace en una gran final. El nivel mostrado a lo largo del Mundial provocó un auténtico choque de trenes donde la diferencia quedaría marcada en un error mínimo.

Las españolas pusieron a vibrar a todo el país cuando al minuto 29, la capitana Olga Carmona metía el balón entre las redes inglesas, con una soberbia definición imposible de detener para la guardameta Mary Earps.

A beautiful finish from Carmona to win it! 🇪🇸@xero | #FIFAWWC pic.twitter.com/tYJsjHbhWf