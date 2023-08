Manny "Pacman" Pacquiao sueña vivir un último capítulo en su extraordinaria carrera y sería conseguiendo una medalla de oro en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos París 2024.

Lo que empezó como un rumor "sensacionalista", es toda una realidad, pues Abraham Tolentino, presidente del Comité Olímpico de Filipinas confirmó la intención del hoy senador por subirse al ring por última vez buscando poner a su país en lo mas alto de un podio olímpico.

"Pacman" Pacquiao, de 44 años y sin actividad oficial desde 2021, busca cerrar su extensa y magnífica trayectoria dando una alegría a su país y convertirse en el segundo atleta de Filipinas en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos después de la haltera Hidilyn Díaz, en Tokio 2020.

El campeón en ocho categorías del boxeo profesional en sus cuatro asociaciones tuvo un contacto con las autoridades deportivas de su país para estudiar dicha posibilidad, hecho que fue recibido con aceptación unanime por el Comité Olímpico de Filipinas.

"El grupo del senador Pacquiao se acercó a nosotros diciéndonos que nuestro ídolo filipino quiere pelear en París".

Por su parte, la Federación Filipina de Boxeo aseguró que recibirá a su ilustre pugilista, por lo que ahora decidirá elegir su categoría ya sea los 63 o 71 kilos, situación que depende de cómo esté conformado el equipo nacional.

Manny Pacquiao tuvo su última pelea en 2021 cuando fue derrotado por el cubano Yordenis Ugás, lo que suponía su retiro profesional.

Tras dejar los guantes, siguió con sus intenciones políticas y en mayo de 2021 participó en las elecciones presidenciales de Filipinas donde quedó en tercer lugar.

El camino olímpico de Manny Pacquiao no es sencillo, por ello, el Comité Olímpico de Filipinas ya estudia todas las posibilidades para hacer posible el "último baile" de su mejor deportista.

Abraham Tolentino explicó que el primer escenario de Manny Pacquiao está descartado, pues no puede clasificarse a través de los Juegos Asiáticos 2023 en Hangzhou al superar la edad límite que son 40 años.

Pese a ello, "Pac-Man" tiene dos "rounds" posibles: entrar en uno de los dos torneos de clasificación en los meses previos a los Juegos Olímpicos, es decir, entre enero y junio de 2024.

