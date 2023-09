La temporada regular de la Nascar México Series llega a su fase final con un último viaje a Chihuahua para disputar la fecha definitiva desde El Dorado Speedway.

En este circuito, pilotos como Jake Cosío buscaran dar lo mejor de sí para quedarse con uno de los boletos que permitan acceder a los playoffs.



Luego de un fin de semana complejo en Aguascalientes, el piloto #51 de Chevron Havoline / Ana Seguros / Bomberg / DOW / JBL tiene un desafío importante donde un resultado positivo podría darle su pase a la definición del título.



“Venimos con pilas recargadas para este fin de semana. Terminando la carrera de Aguascalientes me sentía muy decepcionado por el resultado, fue una carrera muy complicada. La combinación de posiciones nos ubicó como primer comodín y eso nos deja una puerta abierta a todos los miembros del Chevron Havoline Racing Team para clasificar a los Playoffs”.



El último evento en El Dorado fue inusual, pues la lluvia causó que la carrera se disputara de noche y de día, algo que se espera no vuelva a suceder este fin de semana.

“La primera visita a Chihuahua fue difícil, la transición de la noche al día fue muy compleja, la puesta a punto cambió totalmente y nos tomó por sorpresa. Habíamos sido muy sólidos y esperamos poder repetirlo este fin de semana”.



Jake Cosío se dijo concentrado por mantener su posición en el campeonato, pues un error a estas alturas de la campaña puede significar el fin de sus aspiraciones al título.

Por ello, el objetivo de todo el Chevron Havoline Racing Team es asegurar una posición que pueda darles el pase a la postemporada.



“El resultado en el Dorado es muy importante, para nosotros tener un podio es muy bueno, pero para obtenerlo hay que arriesgar demasiado y no estamos en posición de arriesgar. El objetivo es quedar dentro de los seis primeros para asegurar el corte a la carrera número once. Es una batalla de nosotros con otros seis autos, no podemos meternos en problemas”.

El piloto capitalino podría integrarse a la lista definitiva en caso de obtener una victoria o quedando por delante de los autos #7 y #55.

Finalmente, Jake Cosío agradeció a la afición por todo el apoyo que le han brindado a lo largo de la temporada y prometió dar un gran espectáculo la noche del sábado.



“La afición de Chihuahua disfruta mucho NASCAR, no queda más que agradecerles por todo el apoyo y en especial agradecer a Chevron Havoline / Ana Seguros / Bomberg / DOW / JBL, sin ellos no sería posible este proyecto, hemos dado mucho de qué hablar como equipo, estaremos más fuertes que nunca para Chihuahua".