Puebla ya siente toda la emoción y adrenalina que implica tener a la Nascar México Series, pues este fin de semana, el Autódromo Miguel E. Abed, de Amozoc, sera sede de la penúltima fecha de la temporada 2023.

Por la euforia y dosis de adrenalina que ofrece el automovilismo profesional, la piloto Regina Sirvent, quien a su corta edad se ha encargado de rebasar todos los límites y obstaculos en la categoría , platicó sobre sus sensaciones en lo que sera una nueva visita al circuito poblano.

En entrevista con Intolerancia Diario, la joven piloto de Nascar reveló sus impresiones sobre este cierre de campaña y lo que significa su retorno a una de las pistas mas desafiantes de México.

"Ya estamos en el cierre de la temporada, estamos listos para correr en Puebla, es momento de dar el último estirón de la campaña".

Regina Sirvent, primera mujer en ser piloto oficial de Nascar México destacó la importancia y desafío que implica correr en el Autódromo Miguel E. Abed.

"Estoy muy motivada, estas últimas fechas hemos hecho cambios muy buenos, el equipo trabaja con todo. El arranque de campaña fue muy alentador, después tuvimos una racha de fechas complicadas, pero lo importante es que logramos trabajar en conjunto, mejorar el ambiente, identificar lo que podía hacer cada uno para mejorar".

La experta en el volante reconoció que la temporada 2023 no ha sido facil, pues vivió una serie de circunstancias que mermaron los resultados esperados.

"En Aguascalientes nos fue regular, mejor de lo que veníamos consiguiendo. En el caso de Chihuahua fuimos con todo, salimos bien en el clasificatorio; en la carrera estuvimos en el top con los líderes, eso me llena de motivación para pensar que Puebla puede ser un sitio donde vamos a pelear por el podium".

"Previamente estuvimos rozando el tercer sitio de la categoría, pero llegando a la bandera verde previa a la de cuadros hubo incidentes que nos mermaron".

Por otro lado, reconoció que Puebla es una sede muy especial a l recordar el cariño incondicional de la afición.

"Puebla es una de las mejores pistas de México, es muy divertido correr en el circuito es una de las mas rapidas y sobre todo, un sitio donde el público me recibe con muchísimo cariño ¿Qué mas puedo pedir?".

Al mencionar el Autódromo Miguel E. Abed, la joven piloto consideró que este fin de semana se puede concluir con un gran resultado, pues dijo que hay optimismo de cerrar el año con un podio.

"Tengo la capacidad de ir con todo, los últimos resultados fueron una bocanada de aire, ha sido una temporada con altibajos y estoy emocionada de buscar ese podio. Tengo que superarme a mí misma en todos los aspectos, Puebla es una pista que nos puede dar resultados, estoy lista para ir con todo el fin de semana".

Superar retos

Regina Sirvent ha sido colocada como un ejemplo a seguir en el deporte y fuera de la pista, pues su historia demuestra que los límites se pueden romper.

Pese a sus logros deportivos y a nivel de género, destacó que siempre hay camino por recorrer, detalló algunas de las razones por las cuales ha llegado tan lejos y que la hacen seguir superandose constantemente.

"Hay algo que siempre tengo claro en mi carrera y para cualquier otro aspecto de mi vida y es luchar por un sueño. No tengamos miedo a cometer errores, es de ahí cuando mas se aprende; de repente yo tenía miedo de intentar algo por lo que dijeran los demas".

Tras mencionar algunos de sus obstaculos como las críticas y comentarios negativos, Regina Sirvent manifestó su postura para enfrentar y superar la adversidad.

"Cuando aprendí que no importaba si me equivocaba o no, mientras tu sepas que lo puedes lograr, fue cuando empecé a despegar, las cosas no salen a la primera, nadie nace sabiendo, te aseguro que la mitad de los pilotos que llevan años en la parrilla les ha pasado alguna vez".

Mensaje para la niñez

En este espacio, Regina Sirvent ha mencionado que su labor trasciende el deporte automotor, pues reiteró que busca dejar un mensaje a las nuevas generaciones, principalmente a las niñas y jóvenes que desean incursionar en el mal llamado "mundo de los hombres"

"Me motiva poder ser un ejemplo para las niñas y jóvenes, uno de mis objetivos es decirle a la niñez que todo se puede lograr con determinación y pasión. Luchen por sus metas, jamas permitan que los comentarios negativos te desanimen. El deporte no tiene género".

Finalmente, reiteró la invitación a todos los aficionados al deporte automotor de asistir este 21 y 22 de octubre al Autódromo de Amozoc.

"Espero verlos a todos en Puebla este fin de semana, los invito a formar parte de este gran evento de la Nascar. Las mujeres entran gratis el próximo domingo, habra mucha adrenalina y emoción. Gracias a mi equipo, patrocinadores y afición por su apoyo".