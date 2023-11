Un aficionado de Boca Juniors se quitó la vida luego de ver la derrota del conjunto Xeneize ante Fluminense por 2-1 en la gran final de la Copa Libertadores 2023. Los hecho ocurrieron el barrio Don Orione de Claypole, al sur de Bonaerense, Argentina.

De acuerdo con Crónica, el joven fue identificado como Marcelo Alejandro, de 23 años de edad, un estudiante de policía que era un fiel seguidor del seis veces campeón de Copa Libertadores.

El aficionado de Boca Juniors estaba muy entusiasmado por ver a su club con la posibilidad de verlo alzar nuevamente el título continental tras 16 años de sequía.

Verónica, madre del hoy occiso, relató al medio local que su hijo le "avisó" a su padre que tomaría dicha decisión en caso de que Boca Juniors cayera ante los brasileños en Río de Janeiro.

“Hace tres semanas le dijo que no me cuente nada a mí, pero le dijo: si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato; pensó que estaba haciendo una joda (broma), no lo tomó en serio”.

De acuerdo con las autoridades bonarenses, el joven se quitó la vida de un disparo al interior de su habitación poco después de la derrota de Boca Juniors.

"Me llamó su hermana diciéndome que se había pegado un tiro; todos los partidos que miraba con él estaba loco, era muy fanáticos; no amenazó con hacer nada, ni tampoco dio indicios”, agregó el primo de la víctima.

Mamá de aficionado critica a Boca Juniors por derrota continental

La madre del joven criticó severamente a los jugadores de Boca Juniors y aseguró que es el equipo es una basura, pues los acusó de provocar la tragedia.

En medio de su tristeza, señaló que ningún jugador del equipo le dio el pésame y recalcó que el club no sera visto de buena manera en la familia.

