En el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hay una lucha intestina contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al que hace responsable de perder las elecciones del 2006 contra Felipe Calderón Hinojosa, aseguró Juan Pablo Aranda Vargas, politólogo y director del Área de Formación Humanista de la UPAEP.

Al parecer, el presidente le tiene un odio al organismo electoral y sus ataques en contra del consejero presidente y otros consejeros, es una disputa personal.

Por eso, dijo, lo que hacen los partidos de oposición hoy en día, es mostrar pesos y contrapesos al defender al INE, “están en su actividad de oposición y le dicen al presidente que no puede hacer eso, que no puede ir contra una institución autónoma”.

Recordó que el INE, es una institución constitucionalmente autónoma y lo establece el artículo 41 constitucional, pero el presidente quiere eliminar esos organismos autónomos, “pero es una lucha que ya trae”.

El académico, aclaró que, eso no quiere decir que no hay problema, que no hay libertad de voto, compra de votos, “existe eso, pero en transparencia, legalidad y legitimidad, el INE funciona bien”.

Por eso, celebró que los partidos de la alianza opositora, PRI, PAN y PRD, busque fortalecer a los consejeros del INE, producto de un acuerdo nacional.