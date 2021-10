"La declaratoria de alerta de violencia de género en 50 municipios del Estado de Puebla, no ofrece resultados", aseguró Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la IBERO Puebla.

Y es que, esa declaratoria, recae en la revisión de políticas públicas en que hay una evaluación, un diagnostico y una implementación, pero en la realidad no es así.

Lamentó que, la política publica solo responde a talleres y políticas de corto plazo, “sabemos que no funciona porque falta un diagnóstico, una evaluación, de como era antes la población que se atendió en un rubro y después se evalúa si hubo cambio o no”.

Aclaró, “no se puede hacer sin un proceso, para saber si hubo cambio o no, no se entiende, por eso la importancia de frenar que cambian gobierno y cambiar titular de una secretaria y se cambia todo como si no se hubiera hecho antes”.

Gamboa Muñoz, dijo que, ese desinterés como una política de Estado, de no atender la violencia, es una fractura de Estado, “no solo se trata de voluntades políticas sino de instituciones patriarcales que oprimen y controlan a las mujeres”.

Entonces, se encuentra desde la violencia institucional, de servidores y funcionarios públicos, hasta hacer caso omiso y que si no hay castigo para quienes cometan violación hacia las mujeres, no pasa nada.

Por eso, afirmó que es recomendable que no sean proyectos y procesos que acaben con administraciones de gobierno, “la violencia se debe entender desde un modelo integral, entender la violencia es entenderla como un ciclo que cambia con temporalidades y formas”.

Cabe recordar que, la Alerta de Género en 50 municipios del Estado de Puebla, fue emitida el 8 de abril de 2019, aunque también está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a nivel nacional y estatal.