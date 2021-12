Además de no existir una planeación exhaustiva para el regreso a clases a partir del próximo mes de enero de 2022, en las escuelas públicas poblanas, crece la preocupación por el pago del servicio de luz.

Y en las escuelas, ante el mandato de no pagar cuotas, traducidas en aportaciones voluntarias, "no hay fondos para el pago de la energía eléctrica, que es fundamental para los estudiantes", dijo Cirilo Salas Hernández, ex secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

A 28 días del retorno escolar obligatorio a las aulas de más de un millón 600 mil alumnos del sistema escolar poblano, dijo el ex líder gremial, "se tiene que pagar luz, servicio indispensable para que funcionen las escuelas".

Y es que, históricamente, son los padres de familia organizados a través de los comités escolares, los que se encargan del pago de la luz en las escuelas.

Pero ahora, con la cuota cero por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, esos recursos no llegan a los comités escolares y el pago de la luz se mantiene.

“Por ejemplo, en el Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE), que hay áreas de licenciaturas que no trabajan en clases presenciales porque no tienen luz”.

Explicó que al no tener luz, tienen que buscar como pagar, porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hace tres visitas y cada visita es de 30 mil pesos, “estamos hablando de 90 mil pesos y eso no es posible”.

En las escuelas públicas de Puebla, aclaró Salas Hernández, no ha habido cuotas escolares, se trata de las aportaciones voluntarias que entregan los padres de familia, para solventar gastos de las escuelas, entre ellos el pago de la luz.

El ex líder sindical de la sección 51, dijo, por ejemplo, en las escuelas del centro, algunas están en remodelación y en lo que resta del año, tampoco regresarán los alumnos.