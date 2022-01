El mundo vivió meses tormentosos que hicieron necesario para Sofía Asuz, egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), erigir una plataforma para brindar asesorías, terapias y talleres para quienes no la estaban pasando tan bien en sus casas, a la cual llamó “Psicotácticas”.

Desde diciembre de 2019, Asuz ha mantenido una forma de ayuda para adolescentes y adultos, a través de la creación de contenidos en redes sociales, así como una línea de ayuda psicológica, gracias al apoyo de un grupo de 14 psicólogas de diferentes partes del país, las cuales atienden a distancia a quien lo necesita. Para la egresada en Psicología Clínica y Organizacional de la UDLAP, hace falta demasiado contenido en psico educación de interés para trabajar en salud mental, sentar las bases para tomar acciones y quitar ideas erróneas sobre las terapias.

De acuerdo con la fundadora de "Psicotácticas", sus contenidos han tenido un enorme recibimiento en países de habla hispana, no solamente en México, las publicaciones con más visibilidad se han enfocado a temas de ansiedad, depresión, relaciones románticas y duelo. “Claro que hay muchos motivos de consulta, todos somos humanos y a todos nos pasan cosas, hay que entender que las emociones son totalmente válidas, pero también buscar ayuda lo es. (Por ejemplo) la ansiedad es un mecanismo que alerta al cuerpo de peligro, pero cuando no lo hay puede generar dolor en el estómago, dolor de cabeza y taquicardia. ¿Cómo trabajarla?: primero volver al presente, al aquí y ahora; comprender que no hay una solución genérica para todos y que ir a terapia es la mejor solución”, explicó la egresada de la UDLAP.

De igual forma, Sofía Asuz señaló que la intención de su plataforma es cambiar la idea de que el cuidado de la salud mental es un privilegio, pues por cuestiones económicas no todas las personas tienen la oportunidad de ir a terapia, tener un proceso o una asesoría psicológica. Al respecto, Psicotácticas representa la circunstancia idónea para que las personas puedan acercarse de manera gratuita a profesionales en psicología, sin tener alguna afectación en su economía.

Para conocer más sobre esta plataforma y beneficiarse de sus servicios, la egresada UDLAP pone a disposición la cuenta @PsicotacticasMX en Facebook, Instagram y Tik Tok, así como la página www.psicotacticasmx.com. Una mejor explicación del contenido es dada por la propia Lic. Sofía Asuz en: https://youtu.be/s1K0_eyB310.