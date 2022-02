El rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón Sánchez, dijo que, a tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay una transición política y no a una transformación de régimen. “Estamos ante transición y no transformación de régimen, no hay cambio de régimen”.

Lo anterior, al presentar el análisis “La 4T bajo la lupa”, balance preliminar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 2018-2021.

A la mitad del gobierno de López Obrador, hay una continuidad a la estrategia de militarización, que en 14 años y medio no ha funcionado, por eso, cabe la pregunta ¿por qué hoy debe funcionar?

Explicó que el factor de impunidad del 99 por ciento en el país, ratifica que no hay cambo de régimen, porque, además, “sin libertad de expresión no hay democracia”.

El administrador central de esa casa de estudios jesuita, dijo que, México está marcado por la plata o el plomo, la plata como la pauta publicitaria, pero tiene todo para diseñar otra pauta, no atravesada por mecanismos de extorsión pública.

Patrón Sánchez, aseguró que, hay acciones por dinamitar esquemas de privilegios, por eso, resulta plausible que este gobierno patentiza la crisis de la clase política y el sistema de partidos.

“En ese sentido se ha ganado en una conciencia del pasado, con andamiajes, corrupción y abusos de poder, por eso, nuestra perspectiva de preocupación es que no ha cambiado el plata o plomo”.

Aseguró que, la violencia se presenta en rubros altos, además es creciente la violencia contra las mujeres.

Con datos oficiales, dijo, el año 2021 cerró con mil 04 feminicidios, que es una cifra mayor desde que se tiene reporte estadístico de la violencia de género, que ha ido al alza.

"No hay estrategia de Estado que pacifiquen y transformen la violencia patriarcal, producto de un modelo hegemónico”.

Además, todavía falta saber si ya caducó el neoliberalismo.

“Vienen tres años, donde se pueden dar giros de tuerca, por eso, son importantes los ejercicios a la mitad del sexenio, que permiten marcar un paso entre narrativa, palabras, discursos y los resultados de gobierno”.

El rector de la Ibero Puebla, lamentó que, en el país, se tienen registrados cinco periodistas asesinados en lo que va del año, pero durante los tres años del sexenio, ya se contabilizan 30 periodistas que fueron asesinados.