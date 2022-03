La posibilidad que grupos de la delincuencia organizada se inserten en los partidos políticos y en los procesos electorales es vigente; es un riesgo que se debe reconocer en el sistema político mexicano, aseveró la directora de división de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, campus Puebla, Maribel Flores Sánchez.

“Está presente el riesgo que haya infiltración desde las campañas políticas, pero eso no ocurre desde el gobierno, esto ocurre desde las campañas”.

La académica del ITESM señaló que el crimen organizado no debe ser un elector, no debe ser una oferta y no debe infiltrarse en los partidos políticos, pues eso representa un riesgo y no debe descartarse.

En ese sentido, añadió que pese a los escenarios, tampoco existe evidencia empírica suficiente para afirmar que es una realidad en Puebla.

Por eso, añadió, los partidos deben aplicar candados y deben postular candidatos que serán una oferta política atractiva, “tienen elementos que pueden influir, que serán amenazados por grupos del crimen organizado, que el Estado garantice la seguridad para que las elecciones se lleven a cabo con seguridad”.

"Es un gran riesgo de penetrar y de infiltrarse, de constituir gobiernos bajo actividades ilícitas bajo el crimen organizado, liderazgos impulsados por el crimen organizado", puntualizó.

Maribel Flores explicó que es importante el trabajo que se haga desde la autoridad electoral, desde los propios partidos políticos, para evitar que la violencia siga siendo parte de nuestra cotidianidad.

Por otro lado, reconoció que se corre el gran riesgo de tener una influencia mayor en elecciones, incluso, recordó que ha habido casos donde se han identificado, pese a ello, ha logrado influir en procesos electorales, al intimidar a actores políticos.

Finalmente, aseguró que “es una de las prácticas a la que hacen uso los cárteles del narcotráfico mexicano y donde al final del día, lo que se busca que se inserten miles de millones de pesos, ganancias por el tráfico de drogas”.