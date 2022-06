Si la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, recibe el apoyo de los militantes del Morena en Puebla, pueden presentarse rupturas internas del instituto político, aseguró el analista político de la Ibero Puebla, Miguel Calderón Chelius.

El politólogo señaló que Morena Puebla tuvo el peor momento de esa ruptura entre la exalcaldesa capitalina, y el gobernador de Puebla Miguel Barbosa.

Lo que observa el politólogo de esa casa de estudios, es una ruptura total entre ambos personajes, por lo que pronosticó que si la exalcaldesa recibe el apoyo de los militantes morenistas, ello representaría una ruptura total.

No obstante, vaticinó que el equipo político del lopezobradorismo buscará direcciones que no sean inaceptables para los actores políticos en activo, con la finalidad de no desgastar más.

Lo anterior, agregó Calderón Chelius, le resta posibilidades o complica las aspiraciones de la expresidenta municipal de Puebla, que hoy en día, mantiene un trabajo activo en diferentes regiones del Estado de Puebla.

El académico de la Ibero Puebla también señaló que el senador Ricardo Monreal no quiere que se definan las candidaturas por encuestas, porque tiene la de perder.

"Queda claro que todo proceso carga los dados hacia un lado, y los comentarios que hagan estos personajes no son neutros, sino para favorecer el proceso que más les convenga".

Calderón Chelius, insistió en que, en Puebla, también están vigentes varias pugnas internas y la más cercana es la designación de la dirigencia estatal, que empezará con los nombramientos de los candidatos.

En ese sentido, no descartó que en ese proceso exista reacomodo de fuerzas y hasta conflictos en el momento de nombrar a los que serán aspirantes y candidatos posteriores a la dirigencia, podrán generarse algunos conflictos.

Miguel Calderón aclaró que los conflictos al interior del partido Morena son normales porque hay una disputa por el poder, por eso, reiteró que son visibles, aunque puede no haber rupturas en esos procesos.

"Lo cierto, es que, hoy en día, en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no se han presentado las divisiones y todavía vienen momentos de definición, por la designación de la dirigencia estatal".

En Morena, dijo el politólogo, preocupa más lo que pase al interior del partido, que al exterior, porque el instituto político está bien posicionado entre la sociedad y no así entre la militancia.

Finalizó señalando que los grupos internos ya marcaros sus preferencias y están definidas sus afinidades y acercamientos con cada grupo que buscará lograr la dirigencia del partido.