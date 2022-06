En la vida pública actual y rumbo al proceso electoral en que se define la presidencia de la República, hay situaciones problemáticas para todos y cada uno de los partidos políticos. Para el académico de la licenciatura en Ciencias Políticas de la UPAEP, Juan Carlos Espina Von Roehrich, los partidos de la alianza no han sabido ser oposición.

Von Roerich destacó que existe una situación compleja ante el poder gradual que ha mantenido el régimen, sin embargo, añadió que todavía es tiempo para que la oposición pueda organizarse.

El catedrático de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) aseguró que el gran defecto de la oposición es que no ha sabido articular una propuesta distinta y se deje llevar por la agenda que marcan desde la presidencia de la República.

Por otro lado, añadió que no se trata nada más de oponerse a lo que plantea el régimen y su partido, sino que hay una oferta diferente, “algo que tú planteas y que tienen que trabajar en los próximos meses”.

El politólogo de la UPAEP también lamentó que los partidos políticos de la oposición, ya se están tardando para llegar ahí en los próximos meses, por lo menos entre los tres partidos políticos en posición más grandes.

"En lo que están, es en las definiciones, pero hasta ahora, no tienen una proposición que los lleve a posicionarse entre la sociedad".

El también académico de la UPAEP, señaló que no podrán avanzar sin un área de oportunidad enorme para articular una propuesta que convenza al electorado.

Desde su visión académica y política, no se puede convencer diciéndoles estamos en contra, en contra y en contra, sino de plantearles algo alterno, pero no solamente mostrarse en contra de algo.

Ante eso, dijo que, en la vida pública y política, no solo se debe manifestarse contrarios a los temas de la agenda pública, sino traer una agenda propia, que genere opinión pública.

Juan Carlos Espina Von Rierich, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde que fue candidato, logró generar una narrativa, quizá muy simplona, pero muy creíble.

Recalcó que ante esa esa narrativa no tiene enfrente una distinta, porque la oposición no la ha creado o no han sabido la forma de articularla, sin embargo, dijo que, están en tiempo de corregir y retomar una agenda propia.

Por eso, dijo que la totalidad de los partidos políticos de la actualidad, se encuentran en una situación de crisis y esa crisis es el gran marco de referencia.

Finalmente, aseguró que para las elecciones presidenciales de 2024, llegan en condiciones complicadas, porque se enfrentan a la falta de credibilidad de parte de la sociedad, que ya los ve como el vehículo para que los represente en el poder.