El organismo electoral poblano está en un impasse, en una situación de difícil o imposible resolución, no tiene ningún avance, por lo que está en un compás de espera. Así lo reconoció el politólogo de la Ibero Puebla, René Valdiviezo Sandoval, quien aseguró, “estamos a la mitad entre un proceso electoral y otro y todavía no se voltea a ver a las autoridades locales”.

El investigador de esa casa de estudios recordó que las elecciones extraordinarias tuvieron los conflictos propios de una localidad, pero por ahora, es prematura revisar y comparar la elección anterior.

Valdiviezo Sandoval, aseguró que, se pierde la oportunidad de homogeneizar las autoridades electorales, porque en el estado de Puebla empezaremos a ver su función específica, el año que entra y veremos si cumple.

El problema con la autoridad electoral en el estado de Puebla es que no se observa que se aplique la capacitación y educación cívica, “no se ve nada, pero eso no quiere decir que no está sucediendo”.

“No se escucha de capacitación ni de cultura cívica, ni de mejora de sus formas y procedimientos, no se sabe, ese es el punto”.

El académico de la institución jesuita se preguntó, “¿qué están haciendo?, no están haciendo nada, no hay ninguna actividad ni trabajo”.

El punto importante, dijo René Sandoval, es que eso marca una diferencia importante, porque ya se observa que la autoridad nacional se prepara y trabaja mejor, por eso, hay que esperar los resultados de la reforma electoral nacional.

“Mi opinión ha sido desde 2012 y se debería hacer valer el carácter de nacional a la autoridad electoral, las juntas locales que tiene el INE en cada entidad son las que están funcionando, son las que llevan a cabo los procesos y están dando resultados”.

El caso más relevante, dijo, en el estado de Puebla fue de la elección 2018, que fue totalmente atraída por la autoridad nacional y salió bien, “hay evidencia en todo el país que cuando participa y atrae la autoridad nacional electoral, los procesos ocurren mejor”.

Dijo, “el estado de salud de los institutos electorales locales es muy diverso en todo el país, hay institutos que están funcionando muy bien, que están muy fortalecidos y tienen resultados”.

Por otro lado, hay institutos que están en crisis, que han tenido incluso intervenciones nacionales, “son muy heterogéneos, por eso, no afecta en nada que se proponga una autoridad nacional, porque lo que los ciudadanos queremos son elecciones tranquilas”.