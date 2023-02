La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez refirió que el enigma en el virus Sars-Cov2 es el denominado “Covid largo”, que son las personas vacunadas que se contagiaron y siguen dando positivo por varios meses más.

Ante esto, refirió que las investigaciones que han realizado en la comunidad científica a la que pertenece, tienen la teoría que este proceso lo padecen más los jóvenes, debido a que tienen una respuesta inmune diferente al comportamiento de los adultos.

“Hay todavía un camino largo que recorrer para conocer mejor de ese Covid largo e incluso de algunas secuelas que pudieron haber quedado, debido a que se puede confundir y solo es una secuela que se arraigó”, dijo.

La académica aseguró que ante esos casos se tiene que seguir investigando y estudiando el virus, con la finalidad de evitar que sus secuelas tengan estragos en un futuro.

“En esta ocasión quiénes no se habían contagiado desde hace casi tres años de pandemia, ahora están cae y cae, es decir que están perdiendo lo invicto, afortunadamente con un cuadro más leve”, dijo.

Por esta razón, la científica exhortó a la comunidad estudiantil a mantener los protocolos de prevención y sobre todo a evitar “tomarlo a la ligera”, para evitar que una supuesta gripe contagie a varias personas.

Calificó el momento del virus como un “terreno pantanoso”, debido a que aún se desconocen muchas cosas de él, por lo que aseguró los especialistas tienen una carrera por delante para buscar ese “terreno fijo” para saber cómo se avanza y cómo se tiene que tratar.

Cedillo Ramírez indicó que las sepas que andan circulando son más infecciosas que las pasadas, pero menos agresivas, debido a que muchas personas ya cuentan con vacunación, por lo que el comportamiento de este virus va cambiando.

Reveló que las secuelas que perduran largo plazo no tienen un tiempo estimado de cuánto pueden durar, ya que muchos dicen que tres meses o más, por lo que indicó que en diversos estudios califican la fatiga como las más frecuente, ya que 58 por ciento de los contagiados la mantienen y la segunda secuela más frecuente es el dolor de cabeza con 44 por ciento.

Indicó que este virus es viral y se suma a muchos que ocasionan afectaciones de salud en un futuro como lo es la demencia senil, la cual aseguran que es propia de la edad y puede ser un virus aspirado de niños o jóvenes, lo que ocasionó que el sistema inmune lo arraiga, pero con el paso de los años y deterioro de ese sistema ocasiona enfermedades.

Cedillo Ramírez aseguró que las nuevas enfermedades son un gran reto, “es como un partido de fútbol, el partido no termina hasta que el árbitro silva, esto es igual el virus no acaba hasta que se tengan los últimos casos y hasta que no conozcamos a profundidad lo que pueda pasar”.