Ahora que el debate sobre la desprivatización del agua toma fuerza en en Puebla, esa medida puede tomar mayor fuerza en los tiempos electorales que vienen, porque es un tema que afecta a todo el país.

Para el politólogo de la Ibero Puebla, Miguel Calderón Chelius, es un tema que pueda politizarse en tiempos electorales, porque todo el país está teniendo problemas de acceso al agua en distintas ciudades, en regiones y áreas productivas.

Es un tema central, es un tema conflictivo, además, por eso, tiene que haber una óptica de utilidad pública y de conservación ambiental, además de garantizar la defensa del recurso, sobre la utilidad privada.

“Sí, yo creo que va a ser un tema y un problema que va a venir, el agua tiene que ser administrada desde lo público, porque ahora, el problema es que la iniciativa privada lo administra como un tema de utilidad y de ganancia”.

Ante eso, dijo que puede ser que funcione mejor sus procesos, pero es una lógica que no pone en el centro garantizar el acceso a este bien básico que es el agua.

“Yo creo que el acceso al agua tendría que ser siempre un bien público y tendría que normarse en función de ser un bien público, poniendo la necesidad humana de acceso al agua como primer aspecto”.

El investigador de la Ibero Puebla, aseguró que, se debe garantizar el acceso al agua como un derecho humano, pero una decisión que no priorice las utilidades de la empresa, sino que priorice garantizar el acceso al agua como un derecho humano.

“En ese sentido me parece que la privatización del agua es un proceso que se impulsó desde el gobierno y lo que hace es convertir un bien público en un bien privado”.

Dijo que, el problema no está solo en Puebla sino en varias partes del país con la privatización del agua, “es un proceso que lo que hace es convertir un bien público en un bien privado, pero además es un tema público indispensable. Habría que mejorar ese control público del manejo del agua en Puebla, y por supuesto poner mucha atención en salvar su rendición, en el adecuado manejo del agua, que no se contamine, que no se contaminen los mandos freáticos y los ríos, y que no haya sobreexplotación”.

Por eso, tiene que haber una planificación global e incluso, más allá de los municipios por lo menos debería ser algo regionalmente y por cuencas, “me parece que el manejo del agua, se va a volver un tema claramente público”.

"Seguramente será uno de los temas en el debate en tiempos electorales,porque todo el país está generando problemas de acceso al agua en distintas entidades y regiones, entonces es un tema central, por eso, tiene que haber un tema de utilidad pública, de conservación ambiental, más que de la actividad privada", finalizó.