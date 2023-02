El urbanista de la Ibero Puebla, Francisco Valverde Díaz de León, urgió a las autoridades actuales apostar para la estructura integral del sistema de movilidad en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana, donde el sistema Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) se mantenga como la base del proyecto.

El catedrático investigador de esa casa de estudios jesuita aseveró, “yo pienso que el sistema RUTA debe ser un proyecto que no debe parar, no importa la administración o el color de la administración, pero es importante que permanezca y crezca”.

Añadió que se debe buscar desde cualquier gobierno estatal es que sin importar el partido que sea, el servicio se consolide como el sistema que será la estructura integral de movilidad.

Y es que, en la actualidad, el tránsito vehicular de la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla se mantiene en aumento y los congestionamientos viales son más intensos.

Por eso, ratificó que, los gobiernos municipales y estatales ya no pueden preferir la infraestructura para los automóviles, pues tienen que apostar a las sendas peatonales y las ciclovías.

El catedrático investigador de la Ibero Puebla aseguró que, tienen que estarse dando más rutas, además de las rutas alimentadoras, las rutas ciclistas, y, sobre todo, priorizar las sendas peatonales.

"Deben poner esas acciones por encima de los vehículos particulares, yo lo que me imagino es que en ciertas estaciones terminales de RUTA los usuarios quieran dejar su vehículo estacionado y moverse al interior de la ciudad a través del sistema de transporte articulado”.

Lo que va a suceder, aseveró, es que, un usuario deja detenido el automóvil y utiliza el transporte público que ofrece RUTA, por lo que, tiene que abonar a la movilidad urbana.

Previamente, Valverde Díaz de León, recordó, el sistema de transporte público RUTA, tiene que convertirse en la columna vertebral de la movilidad en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla.

Y es que, dijo, existen todas las condiciones para mejorar la movilidad en la capital poblana, por eso, es urgente un modelo de transporte público a largo plazo y ante eso, el metrobús es el que cumple esas exigencias.

“El modelo de RUTA, está muy claro, es un modelo que crece y va a extendiéndose en la ciudad sobre sus territorios y superficies que eran de uso agrícola”.

Recordó que, la apuesta por el transporte público de calidad y seguro, es sin duda, la salida a lo que hoy se está convirtiendo en un conflicto y en una dificultad en la gestión de los municipios”.

Finalizó explicando que cada vez más, el presupuesto municipal mantiene una infraestructura que no tiene futuro, que es la del vehículo particular, aunque es cómodo, seguro y con muchas ventajas, pero no es una alternativa para la mayoría de la población.