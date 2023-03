Maestros de la CODEMAPP exigen una auditoría externa para revisar las cuentas ejercidas por Jaime García Roque, secretario general de la Sección 51 del SNTE, debido a que ha realizado gastos excesivos sin justificarlos.

Felipe Sánchez Hernández, vocero de la CODEMAPP refirió que su rechazo hacia el dirigente es total, debido a que durante seis años no han transparentado ni un solo peso del uso de sus recursos.

“Ahora quieren que en un día se desahoguen todos los puntos en un solo día lo que es imposible. Nuestro rechazo es claro y contundente, porque es casi imposible que en un día se puedan tener los elementos necesarios para poder dar un veredicto, me supongo que han de ser cajas de carácter administrativo qué hay que revisar. Necesitamos saber si el dinero que ingresó se gastó de manera eficiente y para las funciones propias, por eso creemos que esta opacidad, no se cuenta con elementos para aprobar su informe, por eso es necesario es una auditoría externa”, dijo.

El representante de los docentes inconformes manifestó que se han vivido seis años de oscuridad y opacidad, por lo que aseguró pedían a sus compañeros que no se dejen engañar, con el informe que presente, debido a que no puede ser tan claro, debido a que ha sido un manejo de finanzas confuso no solo para unos, sino para todos.

En este sentido, aseguró que la voz no sólo la tienen los 500 maestros que participaron en el Pleno de la Dirigencia que se realizó en el Centro Expositor, si no los maestros de todas las sedes estatales y jubilados, quienes buscan lo mejor para que el sindicato recupere su dignidad y sus buenos manejos, donde se beneficia a la base y no solo a unos cuantos.

El vocero mencionó que es necesario poner las bases democráticas para lograr que se dé un cambio libre de dirigencia, donde se pueda mantener la democratización, que ahora es la lucha mantener el voto libre, personal, universal y secreto, donde dijo, todos tengan palabra de elección para tener un mejor rumbo educativo.

“La CODEMAPP ha solicitado de manera permanente una auditoría externa, la cual han pedido de manera pública a cada uno de los representantes, así como hemos solicitado no aprueben el informe que se presentó, debido a que sería traicionar a los maestros agremiados a la sección 51 del SNTE”, dijo.

Mediante su plantón pacifico mostrarán su rechazo a la gestión del dirigente actual pidiendo piso parejo para todos los aspirantes a la dirigencia de la sección, debido a que se busca que cada maestro o maestra sea libre de elegir, quien dirija el rumbo del sindicato.