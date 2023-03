Lo que sucedió en el pleno seccional del SNTE-51, fue abusivo y sin respeto a la decisión de los compañeros maestros, lo que resulta reprobable, “ojalá que, en el proceso electoral que viene no se repitan prácticas del agandalle, del favoritismo, del mayoriteo y que haya mayor transparencia de lo que vimos ayer”. A decir del dirigente de la Coalición Democrática Magisterial y de Personal de Apoyo (CODEMAPP), Juan Durán Martínez, es lamentable que, los representantes de centros de trabajo y secretarios delegacionales se hayan plegado a las presiones y hasta la cooptación para aprobar el informe del secretario general y de la cartera de Finanzas.

“Estos compañeros que votaron a favor de la aprobación de estos informes, que regresen a sus espacios e informen con detalle lo que sucedió y qué motivos tuvieron para votar a favor de la aprobación de los informes”.

“Lamento lo que pasó en este pleno, los que dirigen la organización sindical, no han abandonado las viejas prácticas que hemos denunciado desde siempre sobre la forma en que se controla a los trabajadores y la forma en que se maneja el sindicato”.

El diagnóstico que tienen dijo, es que la mayoría de los agremiados a la sección 51 han venido pidiendo y exigiendo total transparencia en el manejo de la sección y el manejo de los recursos financieros.

“Seguimos con la demanda al comité ejecutivo nacional que abandone estas prácticas de control, de simulación, de farsa en los procesos electorales y en la rendición de cuentas”.

Hemos oído la petición a sus representantes que no se doblarán, que no se plegarán, que no aprobarán estos informes, sin embargo, alguna razón debe haber tenido para aprobar estos informes, de ahí que, ojalá que, cuando regresen con su gente les expliquen que había razones justificadas para aprobar estos informes

Si bien es cierto que, dijo Durán Martínez, el pleno no tenía un formato de congreso, pero se pareció mucho a los congresos, porque no hubo una participación justa, abierta, ética ni democrática.

Aseveró que, de nueva cuenta, se vieron prácticas que creían que se habían dejado atrás, “es muy abierto lo que se dijo que siempre cuestionaron que no era posible que una comisión revisara en tan poco tiempo lo que dice que revisó, no es posible eso”.

Por eso, el dirigente de la CODEMAPP dijo que, hay otros formatos más democráticos para rendir cuentas, más abiertos y de respeto a la gente, “sentí que hubo una actitud ofensiva en la entrega de los informes, ofensiva para muchos de los estaban ahí”.

Además, lamentó que los que aprobaron no se hayan sentido ofendidos ni hayan tenido la posibilidad de mostrarse dignos ante ese tipo de informes y llevar esta dignidad a sus compañeros que representan.

Por eso, desde el magisterio disidente, exigen transitar a situaciones más transparentes y libres, porque el sindicato es el único medio de defensa que tienen, “necesitamos líderes más comprometidos con la gente”.

Por eso, el llamado es que reflexionen si quieren más de lo mismo o un verdadero cambio y que ya no sigan los mismos, practiquemos una democracia más representativa y transparente.