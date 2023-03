A pocos días de haber arrancado el proceso electoral para elegir dirigencia en las secciones 23 y 51 del SNTE, en el Estado de Puebla se observa una intentona de los grupos de aspirantes que buscan el voto con dispendio de recursos.

Para el vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo, los equipos de los candidatos mandan el mensaje que la política sindical está en ese tenor, en ese signo de pesos, en vez de darle contenido ideológico y programático.

“No se observa una propuesta para mejorar la vida de los maestros” y, al contrario, se hace basado en imagen, procesos artificiales del marketing para hacer política, imágenes, frases y poco contenido, porque tienen poco de eso.

El contexto es que, hay mucho de la política en esta campaña, en el escenario de una confrontación sindical, no ajena a ese panorama donde los partidos políticos se disputan el proceso de gobierno a nivel federal y estatal.

“Estamos en ese contexto y eso no se puede quitar de la perspectiva, porque el papel que juega el líder nacional Alfonso Cépeda Salas es muy negativo, en la medida en que el sindicato nacional no tiene ruta democrática”.

Tampoco tiene influencia positiva que eleve el nivel de debate en los Estados, por eso, las secciones van como rémoras sin elevar el contenido ni la calidad del debate en el terreno sindical, “eso está pasando y es innegable, el debate nacional está tenso”.

El SNTE no es resultado de un estudio ni de profundización de un proyecto para discutir en un nivel más elevado, con ideas con buenos candidatos, honestos, con las luchas con los maestros.

Tampoco lo es que no estén preocupados por las pensiones, donde hay países con una enorme movilización masiva por las pensiones, donde la clase obrera están en un retroceso de los años de trabajo para aumentar la edad para las jubilaciones, como en Francia.

Guerra Castillo, dijo que, otros países, se han movilizado enormemente y ponen en jaque al propio gobierno, al que tienen desplazado, “no sabemos el desenlace, pero eso no pasa en México”.

Lo que prevalece en el magisterio, dijo, es tener un empleo y no tener la contratación, seguir sosteniendo contratos temporales, como lo de un maestro joven que no tiene la certeza del empleo, lo que los obliga a buscar otras opciones de negocios, superarse en otros ámbitos, buscar doble turno, por eso, no se profundiza en la problemática.

El maestro, dijo el vocero del CDMP, hace un trabajo eminentemente educativo, social y político y quieren que no se hable de la política en el sentid profundo del término, “pero eso no se puede”.

“En las campañas electorales de las secciones 23 y 51 del SNTE, se hacen frases y propaganda y no le dan contenido a la lucha, pero falta profundizar en el contenido de las campañas sindicales porque no hay contenidos sólidos”.