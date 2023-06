Estudiantes del Colegio de Bachilleres de Puebla (Cobaep) si fueron “acarreados” para ir al evento de Claudia Sheinbaum de hace unas semanas en Puebla, aseguró el líder del Sindicato de Trabajadores de la institución educativa (Sitcobaep), José Ángel Martínez Nolasco.

En este entorno, acusó al director del Cobaep de diversas irregularidades contra el sindicato y trabajadores, que van desde acoso laboral, descuentos ilegales y actos de represión, por lo que arremetió al señalar que debe de dejar el cargo.

En rueda de prensa, indicó que es muy lamentable que vivan en un ambiente de hostilidad y de persecución dentro de si ámbito laboral.

“Es un lugar donde llegamos para ofrecer un servicio a la educación y recibimos un trato como si fuéramos delincuentes”, sostuvo el líder sindical.

Afirmó que se han registrado diversos actos de represión que el director general ha venido gestando en el Cobaep y es lamentable porque choca contra la política sensible y social del gobernador Sergio Salomón Céspedes, que viene de una familia de maestros, dijo.

“El director general actúa en contra de esa avanzada política que el gobernador implementa, entonces viene únicamente a confrontarnos a violar nuestros derechos obtenidos durante años en el contrato colectivo de trabajo”, explicó.

“Ha violado leyes federales, incluso nuestros derechos humanos, entonces pues esto ya no se podía sostener, habíamos sido muy respetuosos habíamos tocado todas las instancias por escrito, por la vía legal pero pues era momento de hacerlo del conocimiento de la sociedad”, dijo.

“El director general ha buscado de todas maneras golpear a nuestro sindicato por lo tanto golpear a los trabajadores y se ha permitido se había permitido”, añadió.

El evento con Sheinbaum

Martínez Nolasco, indicó que quedó claro en el evento de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Claudia Sheinbaum, de hace unos días en Puebla, el directivo del Cobaep manipuló a estudiantes de alguna manera para que acudieran forzados.

“Fue evidente la participación de alumnos que bajo el pretexto de una conferencia académica fueron trasladados a al lugar de esa reunión”, dijo el líder sindical.

“Definitivamente yo hasta considero que ni la misma Claudia (Sheinbaum), si hubiera sabido, creo que hubiera la primera en estar en desacuerdo, porque no es legítimo ni correcto que se haga un una acción de esa naturaleza en contra de los alumnos”.

¿Con Ricardo Monreal?

-Déjenme si no tengo la información objetiva, fue reciente me parece que fue el día de ayer nadie la verdad o sea no le puedo contar si objetivamente porque no tengo la información que pueda respaldar eso.

“Lo de Claudia si porque hay evidencias de que los chicos estuvieron en cuantos alumnos fueron a ese lugar hasta donde tengo conocimiento se convocó a los alumnos de los planteles urbanos son los más grandes”, añadió.

Indicó que acudieron a dicha conferencia de la presidenciable alumnos de los planteles urbanos en Puebla, como son los de San Francisco Totimehuacan, Angelópolis, San Jerónimo, Rivera Anaya, Pueblo Nuevo y Loma Bella.

El combate

Martínez Nolasco, indicó que la parte medular es seguir en pro de la defensa de los derechos de los trabajadores.

“Y sí se tiene que ir a alguien por no dar respuesta favorable por no reconocer la indicar los derechos de los trabajadores o no respetar el contrato colectivo o no respetar una toma nota y un registro similar por no pagarle a los jubilados sus prestaciones, como son prejubilatorio y bonificación por jubilación, pues definitivamente esto se tiene que saber”, acusó.

Indicó que tras denuncias, las instancias correspondientes tomarán las decisiones. “Estamos más que diciendo que si el señor no cumple las expectativas se tiene que ir”, dijo.

“Definitivamente si no cumple con los lineamientos del colegio no observa no respeta los derechos de trabajadores pues se tiene que hacer a un lado”, aseveró.

Indicó que además los mil 829 trabajadores del Cobaep tienen los salarios más bajos del sector educativo a nivel de educación media en el país.

“Estamos pidiendo la homologación al salario y las prestaciones, con los trabajadores que tienen sueldos y prestaciones por arriba del resto de los tipos de la media superior como del Conalep, bachilleratos y colegios de bachilleres”, dijo.