Con 28 años de servicio en el Colegio de Bachilleres, Maritza Rojas Rosano, es la primera en levantar la mano para inscribirse en la contienda para elegir al nuevo secretario del SITRACOBP, el sindicato del Colegio de Bachilleres.

Ante eso, dijo en entrevista con Intolerancia Diario, “no me enfrento a otros sindicatos, porque son mis hermanos, mis compañeros, mis colegas, me enfrento a una estructura que se ha dado en el COBAEP y lo han visto como un cimiento que vieron en el sindicato la forma de solapar a un sector de trabajadores”.

Maritza forma parte del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE), desde donde sienten que pueden tener cierto actuar, “busco que el mismo trabajador vea en GNTE Puebla una dignificación laboral, que puedan tomar cursos, que puedan formarse, que puedan tener horas, basificación, una dignificación laboral”.

Ya con la convocatoria publicada y las votaciones para el viernes 25 de agosto, dijo que, dentro del gremio del Colegio, el amañamiento existente no es solo de un ser humano ni de un grupo, sino algo que se ha tejido día con día y que se ha construido.

Por eso, se comprometió a que van a romper esas barreras que se construyeron en el COBAEP y que van a dar la batalla, “con eso me voy a enfrentar, porque el COBAEP ha enfrentado liderazgos riesgosos y conozco a todos”.

Recordó que, estuvo sumada a SITRACOBP y lo que había en el Colegio, “pero estando dentro de GNTE me doy cuenta de la forma en que estaba la situación, pero no señalo, no divido, no me enojo, porque ese no es mi tema, porque siempre me he reconocido por trabajar dignamente, por ver que el resultado en el proyecto es lo más importante”.

Por eso, dijo que, puede dar la batalla, además, es momento de las mujeres y pueden caminar juntos y demostrar quién es quién con el trabajo, “es importante vivir la democracia, por eso, tengo confianza en que el proceso sea transparente y basado en reglamento, confío en que sea así”.

Ante eso, dijo “si los aspirantes se suman es porque están seguros de que, se va a respetar el quehacer de votación y que los trabajadores, de no ser así, el trabajador sabe a lo que se suma”.

Rojas Rosano, afirmó, “busco poder regresarle al Colegio mucho de lo que ha perdido, en los rubros académico y laboral, porque somos hermanos y buscamos siempre la dignificación del quehacer educativo y formativo, el compromiso con los aprendientes”.

“Estoy en la mejor disposición, bajo la lucha que tengo de activismo, de cultura y educación nacional y estatal, poder hacer un trabajo digno para el Colegio de Bachilleres”.

La aspirante a secretaria general del SITRACOBP, dijo que, estos son muy buenos tiempos para regresarle al Colegio todo lo que ha perdido, “porque estamos en la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha dado siempre la indicación de que luchemos por esta nueva vida para el país”.

Además, “no estoy apartada de que podamos luchar codo a codo con todos los trabajadores del COBAEP, no tengo ningún problema con los hermanos y los amigos que estén en otro sindicato, en otros movimientos porque creo que así es la democracia”.

Por eso, reiteró, que se puede dar la lucha, “soy una mujer que está lista y preparada para lo que venga y recibir con los brazos abiertos a todos aquellos que busquen en GNTE Puebla 1 dar una batalla digna y regresarle la dignificación y el trabajo educativo al COBAEP”.

Por eso, invitó a todos los trabajadores de servicios, administrativos y docentes a que le den su voto de confianza, “es momento de vivir una nueva etapa sindical en el Colegio de Bachilleres”.