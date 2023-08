"Cada vez se ve más cerca el proceso electoral federal del 2 de junio de 2024, y lo que se observa dentro de los partidos políticos con una fuerte erosión interna, con violencia interna hacia militantes no visto antes", explicó el politólogo de la UPAEP, Juan Pablo Aranda Vargas.

En entrevista con Intolerancia Diario, el politólogo reveló que la violencia que registran los partidos provoca que los militantes renuncien, y en algunos casos, esta se genera desde el mismo presidente del partido.

El director del Formación Humanista de la UPAEP, explicó que los partidos políticos nos muestran la erosión interna de la organización, “ya no hay autoridad, ya no hay liderazgos, ya no hay un eje doctrinal que mueva a los partidos políticos, lo que estamos viendo desafortunado es la visión ciega y burda”.

"Los ciudadanos nos tenemos que imaginar en los siguientes días, en las siguientes décadas, el México del futuro".

En ese sentido, reveló que PAN, PRI, PRD y Morena corresponden a partidos de periodos del pasado, “Morena se refunda del pasado, con algunos patrones, pero el PAN igual, está demostrando hoy en día que no hay criterio, que no hay una visión de gobierno honesto, que no hay nada”.

Aranda Vargas, dijo que, cuando la ambición está por encima de todo, vemos que se insultan entre ellos, se mientan la madre, se descalifican, y los de la ciudadanía lo único que ve es esa lucha intestina por el poder.

Por eso, dijo el académico, ahí los ciudadanos tenemos una gran obligación política de fundar los partidos que queremos para el futuro, porque los que están no dan resultados a favor de los ciudadanos.

“Ese problema, me parece, es que nos hemos acostumbrado a las elecciones inmediatas y lo que exige hoy en día es que apostemos por ver un nuevo modelo económico social, porque no vamos a ver los avances, si no los presiona la sociedad".

El analista político de la UPAEP afirmó que estos no pueden temas fundamentales como el cambio climático, y señaló que es un sentido de intereses de pocos y no de la comunidad.

Rumbo al proceso electoral federal del próximo año, dijo, hay es necesario rechazar a cualquier político que no exprese ese tipo de comportamiento, "hay que negarles el voto".

"Un mal actuar y guerras internas puede desmotivar la participación social, porque la gente se aburre de ver esas guerritas, o que la gente quiera es que le resuelvan los problemas, como seguridad y la economía, lo que pegan en la cartera”, finalizó.