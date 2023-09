A 5 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en general, “le daría al presidente de la república un 8 en este quinto y último año de gobierno, sobre todo en cuestión de seguridad deja mucho que desear, aunque en economía va bien”.

Así lo aseguró Rafael Rodríguez Moreno, coordinador de los posgrados de Derecho de la Ibero Puebla, quien agregó que, la sociedad está bien, por eso, “esperemos que le vaya bien, porque si al titular del poder ejecutivo le va bien, a todos nos va bien”.

El académico de esa casa de estudios jesuita dijo que, en el tema de seguridad deja mucho que desear, porque la estrategia de abrazos, no balazos no han funcionado y no cree que ya funcione.

Por ejemplo, explicó qué ya se rebasaron los homicidios dolosos que había tenido el presidente anterior, Enrique Peña Nieto y ahí están las cifras de seguridad, “vemos la misma estrategia y no creo que la vaya a cambiar”.

Dijo, “por desgracia van a continuar los muertos, los atracos, la quema de coches en carretera, los duelos de cárteles entre uno y otro, entonces en seguridad todavía nos deja mucho, mucho que desear”.

El abogado de la Ibero Puebla recordó que, de acuerdo con los últimos datos estadísticos, macroeconómicamente el país ahí va, además, hace unas semanas también vimos como la pobreza bajó.

El propio INEGI reporta en su última medición que, en el primer semestre de 2023, el PIB oportuno aumentó 3.6 por ciento a tasa anual.

Además, en el segundo trimestre de 2023 y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral, muestran un aumento de 0.9 por ciento, en términos reales, con respecto al trimestre inmediato anterior.

Rodríguez Moreno, recordó que, muchos dicen que esos logros en el combate a la pobreza son por cuestiones coyunturales, pero en parte de esa coyuntura también está el gobierno federal, el ejecutivo federal, en vista de lo cual también es muy bueno que haya salido un buen porcentaje de mexicanos y mexicanas fuera de la pobreza, entonces también el gobierno federal ha coadyubado a eso.

El coordinador de los posgrados de Derecho de la Ibero Puebla destacó que algo muy bueno es el beneficio y el éxito del programa para adultos mayores, la pensión universal, y hay que aclarar eso, es universal para todos y todas los que ya tienen 65 años y más.

Con lo anterior, agregó, no importa la clase social, no importa si están en ciudad o en zonas rurales, por eso es universal, por lo que, ha sido un éxito total y eso ha ayudado a bajar los estándares de pobreza, no significa que la quite, pero al menos es una muy buena ayuda.

Y es que, donde muchas de nuestras personas sabias, los adultos mayores, tienen un ingreso más y es una ayuda familiar o quizá, simplemente es para saldar poco a poco los gastos que tienen.