"Algunos de los aspirantes a la candidatura de Morena por la gubernatura de Puebla que levantaron la mano, fue solo para hacerse notar por otros cargos de elección popular", explicó el politólogo de la Ibero Puebla, Miguel Calderón Chelius.

En entrevista con Intolerancia Diario, dijo que al final irán a consulta por otros cargos, “muchos juegan a que su nombre empiece a parecer para que jueguen en otras posiciones”.

El 2 de junio del 2024 se darán las elecciones más grandes de la historia de México donde la presidencia de México, diputaciones federales, senadurías, diputaciones locales, presidencias municipales y la gubernatura de Puebla.

“No hay que olvidar que están en disputa las presidencias municipales y las diputaciones locales y algunos de estos actores están jugando a ser considerados en esta dinámica”.

En el caso de Puebla, el académico señaló que, el problema es que se convirtió en un Estado que está subordinado a lo que sucede en la Ciudad de México, por eso, queda muy claro que si hay candidato a gobernador en Ciudad de México aquí corresponde candidata.

"Esto mete ruido porque los procesos serán simultáneos, entonces no queda claro la forma en que resolverán esa ecuación para definir candidata o candidato dependiendo de ese escenario".

Sin embargo, pese a lo tirante que se observa la participación de los grupos de los aspirantes, después de la designación del primer grupo que contenderá en la encuesta para definir el coordinador del Estado de Puebla, no se observan riesgos de ruptura.

“Los riesgos de ruptura no se ven, porque el factor que podría ser aglutinante de una ruptura era Marcelo Ebrard, por eso no se ve ruptura, no veo por dónde”.

En ese sentido, dijo que del lado de la alianza opositora se vislumbra la candidatura del panista Eduardo Rivera y de Movimiento Ciudadano puede atraer alguna candidatura que sea de despecho dentro de la elección de Morena.

"Movimiento Ciudadano, puede presentar a algunas figuras que intentarán moverse en otro aspecto, pero Ebrard solo tiene posibilidad de ser candidato por Movimiento Ciudadano, pero que cada vez se ve más difícil”.

Y es que, se observa que hay una apuesta para negociar con Movimiento Ciudadano, “en Puebla, el aspirante de Morena podría encontrar un espacio ante su derrota interna en Movimiento Ciudadano, sino se da la candidatura de Ebrard con MC es muy difícil que se vea la ruptura”.

Calderón Chelius, explicó que de parte de la alianza de Morena, el partido en el poder tiene riesgo de caer en la división, lo que ofrece espacios de oportunidad a la alianza Va por Puebla.

"Del lado de la oposición de partidos, existen serios problemas de liderazgos, que todavía va tarde y retrasada comparada con la alianza de Morena y sus partidos".