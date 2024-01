Integrantes de la Coalición Democrática Magisterial y de Personal de Apoyo (CODEMAPP) denunciaron retrasos permanentes en el pago quincenal de los trabajadores de la educación adscritos al convenio federal, porque las quincenas llegan después de la fecha límite en que tiene que emitirse.

A decir del dirigente, Juan Durán Martínez, la autoridad educativa no debe retrasar esos pagos porque para todo el magisterio son puntuales y solo los que estás adscritos al convenio federal son los que sufren retrasos permanentes e históricos.

Dijo que, son varios miles los maestros en el Estado de Puebla que son de convenio federal y sus pagos forman parte de un dinero de presupuesto federal con el que se les paga pero que administra el Estado, “es un convenio federal”.

“Es lamentable que siempre ha habido problemas con el pago puntual a maestros de convenio federal, en esta primera quincena del mes de enero, llegó el día 16 de enero y no hubo ningún pago de la primera quincena que debió haberse cubierto a más tardar el día 15”.

Durán Martínez dijo que ese no es un problema nuevo, siempre ha sucedido esto y no hay autoridad ni sindicato que defienda el pago puntual de los maestros de convenio federal, como sucede con el resto del magisterio.

“Es lamentable que la SEP no haya emitido un comunicado en donde explique las razones por el retraso del pago a los maestros de convenio federal o incluso, es lamentable que no haya existido una disculpa de los responsables de esta dependencia hacia los trabajadores”.

Recordó que, de parte de la autoridad educativa, mantienen la presión sobre los maestros de cumplir con sus obligaciones en las escuelas, de respetar las normas educativas y de apegarse a los planes de estudio”.

“Siempre, en todo momento, hay la exigencia de cumplir con las tareas que se tienen encomendadas y la mayoría de los compañeros trabajadores de la educación siempre buscan la forma de como hacerle para desempeñar lo mejor posible su trabajo, pero en el pago, la autoridad no es cumplida”.

Por eso, reiteró que, resulta lamentable que no se le reconozca, porque el problema no es nuevo, viene de muchos años atrás, “también es lamentable que la organización sindical no haya dicho nada sobre este asunto del retraso del pago a los compañeros de convenio federal”.

El dirigente de la CODEMAPP dijo, “qué penoso es que una dirigencia sindical que debería de estar enfocada a buscar resolver este tipo de conflictos no esté dando la cara porque al final de cuentas sí sabían los dirigentes que hay algún problema”.

También es esperado el pronunciamiento de parte de ellos sobre lo que está pasando y no se repitan este tipo de agravios hacia los compañeros de convenio federal

Al magisterio no se le está tratando con respeto y no valoran su trabajo de parte de la autoridad, en el caso de los compañeros de convenio federal, “es muy lamentable y reprobable que suceda esto”.

Recordó que, ya en otras ocasiones han hecho las denuncias públicas de que la autoridad responsable tiene que resolver esto, “pero también el sindicato debería estar dando la cara y no andar metidos en campañas políticas que los estatutos no los facultan pero que les interesa más eso que estar velando por los derechos de los trabajadores y no se violen”.