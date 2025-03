En una larga sesión del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la rectora Lilia Cedillo se dirigió a la comunidad universitaria para abordar las demandas de los estudiantes en paro y reiterar el compromiso de la institución con el diálogo y la mejora académica.

"Aquí no hay bandos, no hay buenos ni malos; aquí somos una sola familia universitaria", aseveró.

Lilia Cedillo reconoció la legitimidad del movimiento estudiantil y destacó que las manifestaciones surgen de un deseo genuino de transformación y progreso.

"Todo movimiento lleva dentro de sí un anhelo ferviente de mejorar, y es el caso de este", expresó la rectora.

Afirmó que la universidad tiene la obligación no solo de atender las peticiones de los estudiantes, sino también de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados para garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.

Entre los temas centrales de su discurso, la rectora subrayó la importancia de la calidad educativa y el respeto mutuo dentro de la comunidad.

Se comprometió, como docente, a mejorar la impartición de clases y a fomentar un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes reciban la formación que merecen.

"Cuando un joven reclama una gestión de calidad, cuando nos dice que debemos llegar puntuales a nuestras clases y cumplir con nuestro deber docente, tenemos que asumir el compromiso", señaló.

También expresó que "nunca dejaremos solos a nuestros estudiantes, siempre estaremos ahí corrigiendo, ampliando o aclarando algún concepto".

Contra el acoso

Asimismo, abordó la necesidad de un ambiente universitario libre de violencia y acoso.

En este sentido, anunció una reestructuración en la atención de casos de acoso, con la finalidad de que las denuncias sean canalizadas directamente a la Defensoría de los Derechos Universitarios y que las sanciones sean impuestas por la abogada general de la institución, tal como lo estipula la normativa universitaria.

"He sido víctima de acoso cibernético, por eso soy empática con ellos y con ellas. No solo comprendo esta situación, sino también tengo esa sensibilidad para resolver estos casos", afirmó la rectora.

Para fortalecer la comunicación y la confianza en la comunidad, Cedillo puso a disposición un correo electrónico exclusivo para denuncias de acoso: [email protected].

Aseguró que solo ella tendrá acceso a estos mensajes y que los turnará a las instancias correspondientes para su pronta resolución.

Cedillo también destacó el avance en las mesas de diálogo en diferentes facultades, como Medicina, Estomatología, Contaduría y Administración, señalando que estas instancias han permitido atender necesidades específicas, como la mejora de infraestructura, el abastecimiento de insumos para laboratorios y la organización de salidas a campo. Reiteró su disposición a seguir participando en estos espacios y pidió a los estudiantes confianza en el proceso.

"Démonos esa oportunidad, démonos esa confianza y que en un ámbito de respeto mutuo, de paz y de tolerancia, podamos llevar a cabo esas mesas de diálogo", enfatizó.

En su mensaje, la rectora ofreció disculpas a aquellos que han resultado afectados por el paro, incluyendo a quienes no han podido realizar trámites, así como a trabajadores cuyos ingresos dependen de la actividad universitaria, como comerciantes y prestadores de servicios en los alrededores de los campus.

"Me refiero también a quienes han necesitado de algún documento y no se los hemos podido proporcionar, a quienes han sufrido la pérdida de un ser querido y no hemos podido responder de manera inmediata mediante el trámite de pago de marcha", lamentó.

Para finalizar, Cedillo reafirmó su compromiso con la comunidad universitaria y enfatizó que la BUAP es una gran familia en la que las diferencias deben resolverse a través del diálogo y el respeto.

También aseguró que, pese a su apariencia, posee una gran fortaleza: "El que sea mujer, el que sea bajita, delgadita y prudente, no es sinónimo de debilidad. Tengo la resistencia de una maratonista que ha vencido 34 muros y la fortaleza de un roble característico de una madre que defiende a su familia. Y ustedes son mi gran familia", dijo al final.