La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) autorizó como día no laborable el próximo jueves 16 de mayo de 2025, para el personal académico y no académico afiliado al SITBUAP (Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos) y a la ASPABUAP (Asociación Sindical de Personal Académico), según se informó en la Circular No. 015/2025 emitida por la Secretaría General de la institución.

La medida se basa en lo establecido por el artículo 59, fracción VII del Estatuto Orgánico de la universidad, así como en el acuerdo de la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, y responde a solicitudes sindicales.

No obstante, la circular detalla que el personal de áreas esenciales deberá continuar con sus labores. Entre ellos se incluye al personal del Hospital Universitario de Puebla (HUP), Radio BUAP, la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU), y la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), debido a trabajos en curso en Ciudad Universitaria 1 y 2.

En estos casos, el descanso será programado en fechas posteriores, como lo permiten las cláusulas de los contratos colectivos firmados entre la universidad y ambos sindicatos.