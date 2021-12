En medio de impugnaciones, protestas, desacatos a la autoridad laboral y acusaciones de irregularidades, se cerró el proceso de campañas para la renovación de la secretaría general del Sindicato de Burócratas.

Será el próximo 15 de diciembre cuando los agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD), mejor conocido como de Burócratas.

Incluso de última hora, este sábado, antes de que concluyeran las campañas, fue interpuesta una impugnación en contra de Jhovany Oliver Gallo, a quien se considera la imposición de la actual secretaria general Virginia Socorro Meza Cruz.

La impugnación, en poder de Intolerancia Diario, pide que se de seguimiento a la orden que dio el Tribunal de Arbitraje para anular a todas las planillas registradas, pero sobre todo, la de Oliver Gallo.

Se acusa que de no anularse se incurrirá en un fraude electoral, usurpación de funciones y otras responsabilidades legales.

Y es que para detener la orden del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se interpusieron amparos de parte del Sindicato de Burócratas, por lo que el proceso electoral continúa hasta una nueva determinación.

La aún aspirante a la dirigencia por el Movimiento por la Democracia, Martha Rodríguez Salinas, explicó que demandaron la anulación de la asamblea y el Tribunal de Arbitraje les dio la razón.

Por lo tanto, la autoridad laboral notificó al comité ejecutivo del sindicato pero no atendió la orden de la autoridad y por eso promovieron un amparo.

El amparo se promovió el jueves pasado y esperan la determinación de las autoridades que podría llegar en cualquier momento, para frenar el proceso electoral, incluso a último minuto.

Aseveró que Meza Cruz no atendió el llamado de la autoridad por ignorancia, pues aunque argumente que la notificación debió llegar al comité electoral y no el comité ejecutivo.

“Está en un error, ella fue la responsable de convocar a la asamblea para elegir al comité electoral”, dijo.

Si la resolución del amparo llega incluso el 31 de diciembre de este año, el último día de la gestión de Meza Cruz, el sindicato amanecería el 1 de enero sin dirigencia y con el respaldo del Tribunal de Arbitraje comenzaría otra elección.

Comentó que por todas las irregularidades en el proceso incluso ya hay conflicto entre los aspirantes respaldados por la dirigente y se están cambiando las credenciales de los trabajadores de último momento.

Asimismo, otro aspirante a la dirigencia, Omar Quiroz Sánchez, aseveró que las irregularidades en la selección del comité electoral son muy notorias.

Por ejemplo, dijo, no se siguió el proceso establecido en los estatutos y en su caso no lo dejaron inscribirse como contendiente con el argumento de que no cumplía con los requisitos.

Su rechazo, aseguró, se debe a que la actual líder sindical pretende imponer como secretario del área de crédito a Jhovani Oliver Gallo y ya hay un acuerdo con los participantes en el proceso, Margarita Hernández Cruz y Miguel Ángel Carrión.

Intolerancia Diario trató de contactar a Jhovani Oliver Gallo, sin embargo, pero no hubo respuesta al argumentar que existe ya una veda electoral que inició este domingo 12 de diciembre.