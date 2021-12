Asociaciones Civiles de Estados Unidos hicieron un donativo de insumos médicos, juguetes y zapatos en cuatro municipios del interior del estado de Puebla.

Las fundaciones migrantes United For a Better World; United Across Borders Foundation y Little Dreamers of Guatemala, efectuaron dicha donación a los municipios de Zacatlán, Chignahuapan, Xicotepec y Atlixco.

Los insumos fueron recolectados por la comunidad migrante en la unión americana buscan hacerlas llegar a comunidades apartadas con el fin de apoyarlas, ante la escasez de materiales médicos en algunas partes del estado.

Erika Robles, originaria de Morelos, presidenta de United Across Borders Foundation, mencionó que su asociación inició actividades en el 2012 apoyando diferentes causas en la ciudad de Tijuana, Baja California, y su meta es llegar a todos los estados de México.

“Somos cuatro fundaciones que trabajamos de manera coordinada, buscamos en hospitales privados de Estados Unidos estas donaciones , nosotros nos encargamos de recoger todos los productos y checar que se encuentren en buenas condiciones y que no estén caducados”, detalló.

Por su parte, Elizabeth Gómez, originaria de Puebla y presidenta de United For a Better World, resaltó que estas donaciones son un apoyo importante al sector salud local y confió que con la disposición de las autoridades municipales, se mantendrán estas aportaciones.

Cabe resaltar que en la entrega de los apoyos se contó con la presencia de Sonia Aguilar, presidenta de Little Dreamers of Guatemala; René Díaz Moreno, Director General en México de United For a Better World; así como representantes de los municipios de Zacatlán, Chignahuapan, Xicotepec y Atlixco.