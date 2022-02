Mucha gente continúa preguntándose qué fue lo que pasó con el “socavón de Puebla”, sin embargo, en esta ocasión un youtuber grabó el momento preciso en que un extraño objeto sobrevolaba la zona del famoso fenómeno natural.

Al comienzo del video, el sujeto explica que acudió al sitio para por fin conocerlo, ya que cuando fue un punto turístico no tuvo la oportunidad. Cabe mencionar que este socavón apareció el pasado 29 de mayo del 2021 en un terreno de cultivo en Santa María Zacatepec, comunidad del municipio de Juan C. Bonilla.

El 'youtuber' difundió algunas imágenes recientes del estado en que se encuentra el socavón de Puebla mediante un video grabado con un dron, el cual dura poco más de diez minutos. Mediante las imágenes, se puede apreciar un objeto volador en forma de cilindro sobrevolando de forma estática el área del socavón.

"No parece tener cables, no sabría explicarles qué es, ojalá se pueda apreciar; no digo que sea un OVNI ni un platillo volador, pero está bastante raro", aseguró el usuario 'Urbex Puebla' en su canal de YouTube.

El video rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales y muchas personas han comenzado con sus teorías sobre el origen de este misterioso objeto volador. Algunas personas aseguran que se trata de algo planeado y otros más señalan que podría ser un dron.