Mientras los padres de Daniel Picazo, exigen justicia por el linchamiento de su hijo, de otro lado de la moneda, papás de uno de los detenidos claman inocencia, y aseguran que aún hay culpables que ya están prófugos.

Incluso, en Papatlazolco, localidad donde el abogado fue quemado vivo, se sigue teniendo la percepción que pudo tratarse de un delincuente, solo basados en rumores. Según padres de un detenido, algunos presuntos culpables siguen libres.

Este fin de semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la vinculación a proceso de dos detenidos más por el linchamiento de Daniel Picazo, ocurrido en dicha localidad perteneciente a Huauchinango en la Sierra Norte de Puebla, por lo que ya suman siete los aprehendidos.

Ahora, al mismo tiempo que familiares y amigos realizaron una protesta exigiendo justicia, padres de uno de los detenidos, afirmaron que entre los culpables se encuentran lancheros de la presa de la zona, quienes ya se dieron a la fuga.

La información coincide con la que comentó el presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo, en entrevista a Intolerancia Diario, al señalar que por lo menos 30 personas que directamente atacaron al joven abogado.

Revictimización y negación

Padres de Abraham Orozco, uno de los detenidos, afirmaron que su hijo es inocente, junto con tres detenidos, sostienen que hay personas libres que si fueron culpables del linchamiento de Daniel Picazo.

Entrevistados por el medio local Nueva Nación, a un lado de la presa de la zona donde trabajan ofreciendo servicios turísticos, afirmaron que lancheros de ahí mismo, estuvieron directamente implicados en las agresiones y ahora están libres.

Sin embargo, aunque reconocen lo grave de la situación, insistieron en revictimizar a Daniel Picazo, al señalar no era desconocido en la población de Papatlazolco, donde fue quemado vivo por una turba.

Abraham Orozco Franco y Margarita López Jardines, padres de uno de los detenidos, señalaron que Daniel Picazo no quiso identificarse.

Informados solo por rumores, al señalar que no fueron la noche del 10 de junio al linchamiento, reconocieron que su hijo aparece en los videos, pero sin que se vea agrediendo a la víctima.

Indicaron que entre los siete detenidos, además de su hijo, hay tres inocentes, por lo que los verdaderos culpables, ya huyeron en masa de la población para evitar ser detenidos.

“Deberían de investigar muy bien, llegaron muy agresivos, como si fuéramos delincuentes y los que de verdad lo hicieron no están ahí”, dijo una de las hermanas del detenido.

Incluso los familiares continúan buscando un tipo de culpabilidad de Daniel Picazo, al asegurar que qué andaba haciendo en la zona solo en terrenos alejados.

"Traía condones, ropa interior de niña, había sangre en la camioneta de David Picazo, nunca quiso identificarse, mujeres lo golpearon hasta dejarlo inconsciente"; afirman los padres, aunque señalan que es lo que han escuchado.

“Se nos cae de raro porque se echan a correr, si llego de visita a un pueblo no me salgo (…) para qué me voy a echar a correr, esas dos personas porque se fueron y no pidieron ayuda al presidente”, dijo al señalar que había dos acompañantes con Daniel Picazo.

“Nunca dijo que tenía familiar en Colonias (comunidad vecina), se nos hace muy raro si era intachable, por qué no dijo que vivía en Colonias”, dijo el padre del detenido al buscar alguna culpabilidad.

“Quién sabe quién llegó a quemar la camioneta, quién sabe”, dijo al negar y reconocer que su hijo sale en un video caminando junto a Daniel Picazo, quién venia amarrado de manos caminando, señaló “me cae de raro”.

“Aquí es la costumbre de estos pueblos, que si agarran a un ratero, repican las campanas y el pueblo lo rodea”, sostuvo.

“De los cinco que agarraron hay personas que si fueron con el difunto”, dijo al insistir en la inocencia de su hijo, al reiterar que lo agarraron, “solo por ir de mirón".

“Me contó que sintió tristeza, que gritó que lo apagaran, pero le señalaban que si era cómplice, por lo que ya mejor se callaban”, dijo.

“Los verdaderos culpables que salen en los videos y que están identificados, porque no los agarran”, aseguró Abraham Orozco.

-¿Los demás si son culpables?- cuestionó el periodista Timoteo Bautista Castelán, al señalarles a los detenidos por la FGE.

-La gente que los está señalando, hay dos o tres que llevan a los culpables, esos están comprados, un chamaco que es “Chayanne”, que es mariguanillo, los está señalando, como le van a creer si siempre está drogado (…) por eso mi hijo fue a caer.

“En esa semana había muchos audios, que se robaban a los niños, y que se perdían sus órganos”, dijo la madre Margarita López, como buscando una excusa.

“¿Qué andaba haciendo en Papatlazolco?”, insistió al señalar que la gente que visita se va a la presa, pero Daniel Picazo estaba en un camino al panteón, insistiendo en buscar un argumento.

-¿Qué tenía en la camioneta?

-Pues por rumores, dice la gente que había condones, ropa de señorita, pero en realidad no hay pruebas- contestó Margarita López, pero siguió cuestionando que había en el lugar Daniel Picazo.

La protesta y cerrazón

“El pueblo de Papatlazolco es el culpable de todo”, dijo el padre de Daniel Picazo, al señalar que no ha tenido apoyo de la alcaldía de Huauchinango y que la comunicación con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Giberto Higuera, ha sido escasa.

Nicandro Picazo, señaló a la Ministerio Público, Verónica López Juárez, que les señaló que desconoce sobre la carpeta de investigación del caso de su hijo.

La FGE, mantiene bajo llave la carpeta de investigación del linchamiento, negando información y datos a los familiares de la víctima.

Incluso la cerrazón de la dependencia a cargo del fiscal Gilberto Higuera Bernal, llega a no escuchar información que quieren proporcionar los padres de Daniel, para ampliar las investigaciones.

Durante una protesta en las puertas el ayuntamiento, los padres de Daniel Picazo, señalaron a medios locales que es poca la información que tienen y solo se enteran por medios de comunicación.

“Venimos solicitando unos actos de investigación para poder participar de papel de coadyuvantes (…) de los pocos avances que conocemos, fuera de estar conformes estamos proporcionando datos, y actos de investigación que estamos solicitando”, señalaron los padres.

“De los pocos avances que conocemos, fuera de estar conformes estamos proporcionando datos, y actos de investigación que estamos solicitando”, señaló.

La tarde del sábado, alrededor de 50 familiares y amigos de Daniel Picazo, se manifestaron en la plaza principal y en el Palacio Municipal.

Los padres de la víctima ingresaron al Palacio Municipal de Huauchinango, para dialogar con el alcalde Rogelio López Angulo.

“No hemos recibido nada, por eso estamos aquí con el apoyo de toda mi familia a hablar con el presidente y que se haga justicia”, aseveró.

"Estamos haciendo esto para que se haga justicia en favor de mi hijo, no hay ningún inocente de detenidos, todos son culpables, ellos estaban maltratando a mi hijo y cómo lo dejaron, todos están viendo, todos son culpables, no hay ningún inocente", dijo.

Vinculación

La FGE informó que logró la vinculación a proceso de dos personas más, por lo que suman siete presuntos culpables de la muerte de Daniel Picazo.

Señaló la dependencia en un comunicado que sigue investigando para esclarecer totalmente los hechos en los que un abogado fue privado de la vida en la comunidad de Papatlazolco.

Respecto a la sexta orden de aprehensión que cumplió, obtuvo en audiencia judicial la vinculación a proceso de Simón N. por los delitos de homicidio calificado y daño en propiedad ajena.

Por otra parte, también obtuvo de la autoridad judicial la vinculación a proceso de José N. por el delito de tentativa de homicidio calificado, en agravio de Agentes Investigadores que cumplían las primeras aprehensiones y que fueron agredidos con un machete por el ahora imputado.

Ambos imputados permanecerán con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.