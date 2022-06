Tras la aprehensión de cinco vecinos de la comunidad de Papatlazolco, por el linchamiento de un joven el fin de semana, el presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo, sostuvo que más de 30 personas participaron directamente en el crimen.

En entrevista para Intolerancia Diario, señaló que tuvo información del operativo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE), para detener a los presuntos implicados, de quienes pidió les caiga todo el peso de la ley.

“Creo que ya mucha gente que estuvo presente ahí le debió ya haber caído el 20 del error que cometieron”, dijo.

Explicó que fueron más de 300 personas las que se juntaron en la localidad para ver como golpeaban y quemaban vivo a Daniel Picazo de 31 años de edad, a quien acusaban de roba niños.

Añadió que fueron como 30 personas las que directamente lo golpearon salvajemente y finalmente quienes les rociaron la gasolina para incendiarlo aún consciente.

“Fueron más de 300 personas las que participaron en el linchamiento, por lo menos 30 de ellos participaron directa o físicamente en la golpiza”, dijo el alcalde en la entrevista.

En la comunidad de Papatlazolco, viven alrededor de 800 personas, quienes en su mayoría dedican a la producción de plantas, “es gente de trabajo la mayoría, producto que venden en distintas partes del país”, dijo el alcalde.

-¿Ese poblado es característico que sean violentos?

-No, la verdad nos sorprendió la situación. Se debió a una mala información que hubo, se corrió un rumor de que había en la zona vehículos con gente desconocida que andaban queriéndose robar a niños.

Señaló que ante los rumores o versiones que corrian en redes sociales, elementos de Seguridad Pública municipal hicieron recorridos, pero no encontraron nada de lo señalado.

“Entonces Comunicación Social (del ayuntamiento) informó en redes sociales que no hicieran caso de noticias falsas. Pero aun así hubo agitadores y la gente cayó”.

-¿Habló con el presidente auxiliar?

-Desde ese momento me llamó, yo me enteré por él y fue en ese momento que empezamos a movilizarnos.

“Me comenta que hizo todo lo posible pero no pudo controlar a la gente, no fue agredido, pero si los primeros policías que llegaron, quienes ya no pudieron hacer nada".

-¿Como se vive ahora ahí en ese poblado, como está la gente?

-Todo está muy tranquilo, más tranquilo todavía, por eso nosotros estamos pidiendo que se llegue a las últimas consecuencias, que a los culpables se les castigue con todo el peso de la ley.

Indicó que las autoridades municipales no tienen ubicado quien pudio haber empezado el rumor que inició en las redes sociales, pero las autoridades competentes podrán investigarlo con la tecnología que hay.

“Eso no se vale”, dijo al señalar que aun desconoce que hacia la victima en la zona, “pero lo que haya estado haciendo no era para agredirlo de esa manera. Sus papás son de un pueblo vecino, muy cercano".

-¿Como ayuntamiento que medidas implementarán para que no se vuelva a repetir?

"Se van a hacer acciones definitivamente, vamos a platicar con autoridades auxiliares, con la gente que definitivamente no vamos a permitir ninguna situación en la que empiecen a incitar a la gente".

-¿Había habido algún intento de linchamiento en la zona de Huauchinango?

-En un pueblo cercano hubo un intento de linchamiento, pero las instancias correspondientes acudieron y lograron convencer a la gente.

“Fue en Tenango de las Flores, donde detuvieron a un joven que robaba cosas en una casa, lo golpearon leve, porque se pudo rescatar afortunadamente”.

“Estoy seguro que va a haber consecuencias de esto, porque la gente ya no va a participar muy fácil porque sabe que trae consecuencias”, finalizó.