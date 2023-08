“El señor Nacho llevó a mi hijo con el diputado Saúl, yo no me imaginaba que fuera a abusar de él”, con esa frase comienza un video en donde una mujer desde el anonimato relaciona al diputado Ignacio Mier con el caso de abuso de menores en el que se acusó al legislador Saúl Huerta.

El material no presenta más sustento que la acusación anónima, y se difundió en un perfil que suplanta al medio 24 Horas Puebla, como confirmó su director editorial para esta verificación.

“Resulta que (la cuenta apócrifa) no es de 24 Horas, no es la oficial. Ésta no sé de quién sea, de dónde vino o quién la armó. Dice 24horas.con, ni siquiera com. Está armada para afectar la imagen (del medio) y me supongo que para afectar al aspirante”, afirmó Zeus Munive Rivera, director editorial de 24 Horas Puebla.

Durante la revisión de la página falsa en Facebook se puede apreciar que fue creada el 27 de junio de 2019, que sólo tienen una fotografía tanto en su portada como en su perfil, que carecen de calificaciones u opiniones de usuarios y que sus publicaciones tuvieron una larga pausa desde febrero de 2020, para reactivarse el miércoles 9 de agosto de 2023.

El video de 59 segundos, titulado “Nuevo caso de ped3rastia escandaliza el país alerta 🚨 Nacho Mi3rd@ nuevamente protector de de delincuentes Saul Huerta (sic)”, fue posteado el miércoles 9 de agosto de 2023 a las 20:10 horas y contaba, hasta las 17 horas del jueves 10 de agosto, con 285 compartidos, 767 reacciones y 59 comentarios.

La publicación fue pautada con publicidad, reconoce la red social, bajo el identificador 9969067366468480, aunque no aparecía el dato de cuánto se pagó para amplificar el alcance de la publicación.

El material audiovisual inicia con una entrevista anónima a la presunta madre de la víctima, utiliza fragmentos de diferentes medios de comunicación y retoma la entrevista realizada a Ignacio (Nacho) Mier el 22 de abril de 2021, después de que se conoció la denuncia de un menor de edad, sobre que fue drogado y abusado en un hotel de la Ciudad de México.

Parte de la guerra electoral: Munive

En entrevista telefónica, Zeus Munive reprobó el uso de Fanpage apócrifas: “Aquí lo grave es que falseen información… te espantas porque te dices hasta dónde van a estar dispuestos a llegar… Ya la estamos reportando y mañana en nuestra edición vamos a llevar el tema, yo lo voy a comentar en la columna. Tenemos que deslindarnos y hacer un llamado porque ahorita somos nosotros, pero mañana va a ser Intolerancia, va a ser El Sol, va a ser el que sea… Esto es nada más la muestra de lo que se va a vivir de aquí a diciembre, en una primera instancia”.

El próximo año en Puebla habrá elecciones para renovar, entre otros cargos, la gubernatura del estado. Ignacio (Nacho) Mier es uno de los aspirantes del partido Morena.

“(La página falsa) es parte de una guerra electoral…. Es un video en concreto contra un aspirante. Nosotros no vamos a defender al aspirante, esa es cuestión de su equipo de campaña, pero tampoco nos vamos a sumar a esa guerra”, apostilló el director de 24 Horas Puebla.

***

Este contenido fue producido con el apoyo del Institute for War And Peace Reporting y la mentoría de Animal Político, en el marco del programa Mexican Journalism Resilency.