Para los fans del grupo Queen, se puede disfrutar de una producción imperdible, bajo el título de “Queen The Greatest”, una serie de YouTube de 50 semanas que celebra momentos clave en la historia de la banda y recuerda por qué Queen y su música siguen siendo queridos en todo el mundo.

Su majestad Queen, no cabe duda que llegó para quedarse y es que la banda siempre está presente con recopilados de discos, documentales, películas, monedas conmemorativas y más; ahora en esta producción se verán grandes momentos de la banda y su música en un recorrido que vale la pena disfrutar.

De la serie y sus momentos

La serie de 50 semanas, lleva en cada episodio a la vida y obra de Queen, así como de sus integrantes, en algunos capítulos se centra por ejemplo en éxitos de Queen escritos por Brian May en 1977, con una de las canciones más reconocidas en la historia del rock; solo puede ser el clásico de clásicos del deporte “We Will Rock You”.

Al año siguiente el lanzamiento de otro favorito en vivo, "Fat Bottomed Girls". También lleva a recordar que, en 1980, el álbum de gran éxito mundial de la banda, "The Game", Brian May contribuyó con la increíblemente hermosa "Save Me".

Otro momento icónico es a mediados de los ochenta, donde Queen tocaba regularmente ante multitudes masivas, gracias a sus canciones que podían levantar el techo de cualquier estadio, incluido un punto culminante del álbum "The Works": "Hammer To Fall".

En 1989, después de una espera de tres años para el lanzamiento de un sencillo, Queen volvió a subir en las listas de éxitos del Reino Unido con el poderoso "I Want It All". Esto solo por mencionar algunos de las cinco canciones clásicas de Queen, escritas por el incomparable Brian May.

Queen The Greatest, ha destacado los éxitos de Roger Taylor y John Deacon, pero también estarán presentes en la serie los éxitos originados por Freddie Mercury, quien para muchos es el líder de la banda en todos los sentidos.

De Brian May

Cabe decir que en una semana se ha visto a la leyenda de Queen, Brian May, hacer un impresionante regreso a las listas de popularidad con su álbum en solitario remasterizado/reempaquetado de 1992 'Back to the Light', Queen The Greatest, celebrando algunos de las canciones más importantes de Queen destacando cinco éxitos clásicos proporcionados por el icónico guitarrista principal de la banda.

A lo largo de la notable carrera discográfica de Queen, May ha contribuido con algunas de las canciones más amadas de la banda en el canon del rock de Queen. Estos incluyen himnos de estadio como "Who Wants To Live Forever", "Flash" y "The Show Must Go On", así como el primer sencillo de Queen, "Keep Yourself Alive" y la canción que interpretaron en vivo más de cualquier otro, "Now I’m Here”.

Sin pasar por alto, por supuesto, el clásico en vivo, "Tie Your Mother”.

De su majestad

Queen es una banda de rock británica formada en 1970 teniendo en sus filas a Freddie Mercury en voz, Brian May en guitarra, Roger Taylor en la batería y en el bajo a John Deacon.

El grupo comenzó su éxito con discos como Sheer Heart Attack y A Night at the Opera, llamando este último la atención en 1975 por el sencillo “Bohemian Rhapsody”.

Además de sus canciones, la banda innovó por sus conciertos, siendo muy vistosos por las bombas de humo, luces móviles y por promover la participación del público presente, esto los lleva a tener en su mayoría, presentaciones masivas en estadios.

Sus éxitos fueron muchos, algunas de sus melodías emblemáticas de la agrupación, son: Bohemian Rhapsody, We are the Champions, We will rock you, Don't stop me now, Somebody to love, Save me, Killer Queen, I Want It All entre otras.

Cabe hacer mención que a mediados de noviembre del 2018 se estrenó la cinta “Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury”, la producción rompió records de taquilla, se mantuvo varias semanas en cartelera. Y es que la película, bajo los géneros de drama y música, durante 134 minutos fue una celebración trepidante de Queen, su música y su extraordinario cantante principal Freddie Mercury, quien desafió estereotipos y destruyó convenciones para convertirse en uno de los artistas más queridos del mundo.

La película comienza en 1970, sigue el ascenso de la banda a través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario, de su inminente estilo de vida de Mercury que se sale de control y de su reunión triunfante en vísperas de Live Aid, donde Mercury, quien enfrentaba una enfermedad terminal, lidera la banda en una de las presentaciones más grandiosas en la historia de la música rock.

Actúan en esta cinta Allen Leech, Mike Myers, Tom Hollander, Aidan Gillen, Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Ben Hardy, Gwilym Lee entre otros bajo la dirección de Bryan Singer.

Hay que mencionar que, en la entrega de los Oscares del año siguiente, tuvo varias nominaciones y el actor Rami Malek ganó el Oscar a Mejor actor protagónico por “Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury”.