Celebrando su octava edición, este domingo 22 de agosto, se llevará a cabo la entrega de los Premios Latinoamérica Verde, el festival de sostenibilidad más relevante del mundo, cuya ceremonia virtual será desde Guayaquil, Ecuador.

En esta edición, los encargados de entregar las preseas, serán diferentes personalidades entre estas los artistas, Gloria Estefan, Eugenio Derbez, Arap Bethke, Diego Torres entre otros.

Los antecedentes y objetivos

Los Premios Latinoamérica Verde, son un Festival Sostenible anual que exhibe, conecta, capacita y premia a los 500 mejores proyectos sociales y ambientales que tengan impacto en la región o que sean desarrollados por Latinos dentro o fuera de la región.

Este año el evento, con sede en Guayaquil, Ecuador, busca impulsar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en las áreas de Energía, Biodiversidad, Ciudades, Residuos, Economía, Desarrollo Humano, Comunicación y Políticas Públicas.

Se cuenta con el apoyo y respaldo de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, Sambito, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Directv, Güitig, KIA, Noticias Telemundo Planeta Tierra, Pereira Gobierno de la ciudad CAPITAL DEL EJE, SKY, Movement That Inspires, Urvaseo, AT&T, Veolia, Sustainable Shrimp Partnership Ecuatoriano Suiza, Premios Pronobis a la Arquitectura y la participación de aliados de difusión a nivel nacional e internacional que permiten la exposición de proyectos que forman parte del ranking y finalistas.

De los premios y sus invitados

Este año se entregarán los siguientes premios adicionales: Premios a la Escalabilidad, Premio al Público, Premio a la Efectividad y Premio a la Innovación. https:// premiosverdes.org/es/.

Además cuentan con 8 categorías alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 19 subcategorías adicionales que permiten que un mayor número sean incluidos.

El evento se transmitirá el domingo, 22 de agosto, comenzando con la Alfombra Verde a las 6:00 p.m. (Hora Ecuador) a través de todas las plataformas digitales de la organización (@premiosverdes).

Durante la gala se premiarán 21 proyectos de los países finalistas que son: Colombia (19), Argentina (11) , México (10), Ecuador (5), Perú (4), Chile (3), Bolivia, España, Guatemala y Uruguay (2), Costa Rica, Estados Unidos y Honduras (1).

Entre los artistas que serán los encargados de premiar, encontramos al actor y activista Arap Bethke quien ha comentado lo siguiente: "Me siento muy honrado de ser parte de los Premios Latinoamérica Verde, como presentador de categoría. Todos podemos hacer algo, por muy pequeño que sea, para salvarnos de esta crisis climática. Es la importancia de las pequeñas acciones diarias que tomemos todos y cómo esas acciones, replicadas por millones, pueden tener un gran impacto en el mundo”.

Arap Bethke, quien también es portavoz de campañas educativas de las organizaciones ambientalistas Greenpeace México, Sachamama y The Climate Project México, (fundación Al Gore), se destaca además de sus trabajos, porque siempre está haciendo labor altruista, ya sea de portavoz de la campaña 'Consumo Responsable' de Greenpeace México o como portavoz de migrantes, siempre apoyando campañas a favor de los derechos humanos.

Bethke presentará la categoría “Energía”, mientras que la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan será la encargada de entregar el galardón en la categoría de “Desarrollo Humano”.

Por su parte el argentino autor de "Color esperanza", Diego Torres, fue seleccionado para presentar el premio de “Políticas Públicas”.

Otros artistas invitados a entregar los galardones son Eugenio Derbez, quién presentará la categoría “Biodiversidad”; la cantante colombiana Fanny Lu, presentará la categoría “Ciudades”; y la actriz estadounidense Selenis Leyva, conocida por su interpretación en "Orange is the New Black", presentará la categoría “Comunicación”.





Por su parte la actriz colombiana Carmen Villalobos y el actor ecuatoriano Roberto Manrique, quien ha sido el presentador y embajador global de PLV desde su creación en el año 2013, se volverán a reencontrar como conductores de la gala.

Abriendo la velada, la alfombra verde virtual mostrará lo mejor de la moda verde donde los participantes vestirán prendas con tejidos sostenibles o rehusarán prendas que ya han usado previamente.

La conducción estará a cargo de Claudia Bahamón, modelo y presentadora de televisión; María Gabriela de Faría, actriz de televisión y cine; José Forteza, editor principal de la Revista de Vogue y GQ México y Latinoamérica y Valentina Suárez, directora de Universo MOLA.

Entre los diseñadores invitados se encuentran, Titty Thusberg, Melissa Murtinho, Juan Pablo Martinez, Milagros Salvatierra, Victoria Arizabalo, Jessica Pullo, Las polleras de Agus, Laura Añez Textiles y COMAS.