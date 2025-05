A propósito de la construcción del Cablebús en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que durante su mandato se construirán "megaobras sin megasaqueos y megadeudas".



El morenista se comprometió a no caer en errores de pasadas administraciones que endeudaron al estado y enriquecieron a gobernantes.



Fue más allá, dijo que él no tiene compromisos ni complicidades con nadie, por lo que no está pensando en hacer negocios o cumplir caprichos, para quedar bien con alguien.



Durante su conferencia mañanera, el mandatario estatal informó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya aprobó la instalación del Cablebús y de la Universidad del Deporte, esta última obra se ubicará en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.



La primera línea del Cablebús iría de San Miguel Canoa a La Resurrección y posteriormente a Casa Aguayo.



Mientras que la segunda línea transcurriría de la Central de Autobuses de Pasajeros de Puebla (CAPU) al cerro de La Paz, y después a la zona de Angelópolis, a la altura de la Estrella de Puebla.



Viene renegociación de la deuda de Puebla

Al hacer una crítica de pasadas administraciones, Alejandro Armenta informó que su administración ya tiene listo un plan para renegociar la deuda de Puebla que fue generada por el pago de obras como el Teleférico de Los Fuertes, el Museo Internacional Barroco (MIB) y el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.



En este sentido, comentó que en su administración se planifica con apego a la ley, porque son un "gobierno bioético con valores y principios".

Así que al comparar su administración con la del panista Rafael Moreno Valle Rosas, aseguró que el gobierno que encabeza no piensa dejar endeudamiento.