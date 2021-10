El cantautor español Alejandro Sanz está de vuelta, alistando su nuevo álbum de estudio, para esto ha lanzado su primer sencillo titulado “Mares de miel”, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un video.

Del nuevo disco y sencillo

En su nuevo álbum, Alejandro Sanz se aventura en contornos de expresión inesperados, pero también refina el modelo creativo que le ha convertido en referencia de la música popular a nivel global.

“Mares de miel” es el mejor ejemplo de esa capacidad para transformar sus propios estándares partiendo de los rudimentos esenciales de la canción, un formato que en manos expertas no entiende de límites ni restricciones.

Este nuevo trabajo del madrileño es producido por Alfonso Pérez con Alejandro Sanz y Javier Limón; mezclado por Peter Walsh, que contiene diez composiciones dominadas por esa actitud renovadora Sanz.

“Mares de miel” nombre del también sencillo, tiene una melodía brillante, propulsada por un ritmo de sustrato flamenco que no necesita forzar el acento sureño.

De esta manera Alejandro Sanz regresa a los escenarios con su nuevo álbum de estudio, una vuelta a la raíz y a la esencia de sus canciones en esta producción compuesta por 10 temas, que marcan un álbum renovado acompañado de la parte visual de los videos, donde se destaca también que es un material con elementos autobiográficos.

Por último, es importante decir que el material será lanzado en varios formatos como el digital, físico, vinilos y algunas ediciones coleccionables.

De su trayectoria

Alejandro Sanz, es un madrileño nacido un 18 de diciembre de 1968, el cantautor ha vendido más de 25 millones de discos en su carrera y ha ganado 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses. En su carrera se ha destacado por tener varias colaboraciones con importantes artistas.

Alejandro Sanz inició su carrera musical en 1989 con el disco Los Chulos son pa´cuidarlos en ese entonces su nombre artístico era Alejandro Magno, pero ya en el segundo material en 1991 se cambia a Alejandro Sanz para promocionar el disco Viviendo deprisa; le siguen los discos: Si tú me miras (1993), 3 (1995), Más (1997), El alma al aire (2000), No es lo mismo (2003), El tren de los momentos (2006), Paraíso Express (2009), La música no se toca (2012), Sirope (2015), El disco (2019).

Entre sus éxitos más sonados están: Y si fuera ella, Corazón partío, Amiga mía, Viviendo deprisa, No es lo mismo entre otras. Su música lo ha llevado a tener canciones importantes en telenovelas como No me compares de “Amores verdaderos”.

También se destaca su participación en “La Voz México” donde fue Coach del poblano Óscar Cruz ganador del 2011; mientras que en “La Voz España” logró el segundo lugar con Marcos Martins en 2015 al año siguiente fue cuarto lugar con Thaís Rudiño.