Como cada año, los músicos celebran el 22 de noviembre a su patrona y protectora “Santa Cecilia”.

Durante el mes, hay diferentes actividades en honor a los músicos y también para los amantes de la música.

Y es que la música es un lenguaje universal, que acompaña cada instante de nuestras vidas, no importa el género, la unión es la misma.

Por lo anterior VIX Cine & TV la multiplataforma totalmente gratuita, está ofreciendo programación especial dedicada a la música.

VIX - CINE Y TV celebra a todos los músicos, amantes de la música y a todas las personas que disfrutan con ella.

De la programación especial

Uniéndose a esta expresión VIX - CINE Y TV celebra a todos los músicos, amantes de la música y a todas las personas que disfrutan con ella, con 4 recomendaciones que ya están disponibles en su plataforma, How the Beatles Changed the World, 27 Gone Too Soon, Hired Gun y Mi Nombre es John Lennon son documentales que harán vibrar y descubrir otros acordes de la música.

How the Beatles Changed the World (Documental, 2017). Una historia fascinante de la revolución cultural, social, espiritual y musical que iniciaron The Beatles, con entrevistas reveladoras y material de archivo de la banda que rara vez se ve.

En el documental se cuenta desde sus inicios en Liverpool, su llegada a Estados Unido y la expansión convirtiéndolos en héroes de toda una generación e impactado de por vida la historia de la música.

27 Gone Too Soon (Documental, 2018). El 27 Club es un fenómeno cultural que alberga a músicos populares de Rock and Roll que murieron a los 27 años.

Sigue el auge de músicos talentosos y sus estilos de vida destructivos como: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse.

Material inédito, entrevistas con personas cercanas a los músicos y hasta médicos, todos ellos explorando las circunstancias que rodean las trágicas muertes.

Hired Gun (Documental, 2016). Los músicos de "First Call, A-List" comparten sus increíbles historias de giras, la dedicación necesaria para tocar junto a los músicos más emblemáticos del mundo como KISS, Metallica y Billy Joel por nombrar algunos.

El término “hired gun” se refiere al músico(os) que acompañan a algún artista en grabación, un músico invitado.

A muchos de ellos los hemos escuchado, pero difícilmente recordamos su cara y aunque ellos están al nivel de las superestrellas, nunca son los protagonistas en el escenario.

Mi nombre es John Lennon (Biopic, 2010). Biopic del artista John Lennon, que traza sus primeros años como músico, pasando por su niñez y pubertad, hasta la conformación de la banda que le dio la fama: Los Beatles.

Dirigida por Sam Taylor Wood, y escrita por el guionista del filme ‘Control’ (que narra la vida de Ian Curtis), Matt Greenhalgh. Basada en las memorias de Julia Baird, media hermana músico inglés.